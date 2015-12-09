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Фінмоніторинг фізосіб у банках
по-новому (після 1.09.17)

Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 232233234235
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 20:44

  klug писал(а):Нові штрафи НБУ: ПУМБ - 10М, Сибас- 400к, ТАСя - 200к. Що характерно, у ПУМБи найбільший штраф при одному з найбільш відбитих фінмонів у БСУ.

В якості припущення -- для "своїх" там фінмон вельми лагідний і розуміючий. Це він тільки для пересічних "відбитий", можливо не в останню чергу якраз щоб можна було показати: працюємо в поті чола без вихідних, он бачите скільки терористів вже зловили, і нічого в нас тут перевіряти.
M-Audio
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 14:24

  M-Audio писал(а):
  klug писал(а):Нові штрафи НБУ: ПУМБ - 10М, Сибас- 400к, ТАСя - 200к. Що характерно, у ПУМБи найбільший штраф при одному з найбільш відбитих фінмонів у БСУ.

В якості припущення -- для "своїх" там фінмон вельми лагідний і розуміючий. Це він тільки для пересічних "відбитий", можливо не в останню чергу якраз щоб можна було показати: працюємо в поті чола без вихідних, он бачите скільки терористів вже зловили, і нічого в нас тут перевіряти.

Щось не схоже, що ця тактика працє :lol:
klug
 
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Сообщение Добавлено: Пт 10 июл, 2026 12:30

  klug писал(а):Що характерно, у ПУМБи найбільший штраф при одному з найбільш відбитих фінмонів у БСУ.

Ініціатива наказуєма (с) :)
sergey_sryvkin
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  #<1 ... 232233234235
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