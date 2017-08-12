да главное чтобы было что-то ещё на что скидка пойдет и там скидка не может быть больше какого-то % от стоимости товара. Т.е. если у вас например коньяк за 250 грн и лимоны на 50 грн то лимионы совсем на шару не будут, пробьётся меньше скидка.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:08
да главное чтобы было что-то ещё на что скидка пойдет и там скидка не может быть больше какого-то % от стоимости товара. Т.е. если у вас например коньяк за 250 грн и лимоны на 50 грн то лимионы совсем на шару не будут, пробьётся меньше скидка.
Додано: Вів 11 гру, 2018 15:27
Re: Программа "Masterсard Більше"
Приму в дар/поменяюсь/куплю Варус. Есть мегого, окко, сосиски и много еще чего-попало. Попкорн есть только 1)
Додано: Вів 11 гру, 2018 19:50
Re: Программа "Masterсard Більше"
А как активировать сертификаты МЕГОГО? Нужна какая-нибудь подписка оплаченная?
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:38
Re: Программа "Masterсard Більше"
Оплата - выбираю Промокод - Пишет "Код предназначен для использования с другой подпиской"....
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:41
Re: Программа "Masterсard Більше"
На телевізорі спробуйте
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:52
Re: Программа "Masterсard Більше"
maxprofit, спасибо!
Додано: Вів 11 гру, 2018 20:58
Всем доброго вечера!
Поменяю сертификат в Варус на 50 грн. на скидку 3 грн. на бензин на ОККО.
Додано: Вів 11 гру, 2018 21:02
Оформите Фишку на кассе и установите ОККО-Пэй на смарте, и будет вам на каждой заправке не выходя из машины скидка 3..4грн/л
... делайте хоть что-нибудь!
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