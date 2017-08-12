Программа "Masterсard Більше"
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Як заощаджувати та економити
Додано: Суб 26 гру, 2020 23:19
zinchenko_darya написав:Уважаемые, ни у кого с колеса не осталось ненужных сертификатов на Концерт.юа?
Выслал в личку на 100 грн
consul
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Подякували: 33 раз.
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:01
Из Фейсбука
ваші бали залишаться на оновленій платформі. Щоб дізнатися про всі деталі та нові можливості платформи, стежте за особистими повідомленнями у Viber від Mastercard Більше та Програми винагород, а також приєднуйтесь до онлайн-презентації 3 лютого!
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vollena71
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Додано: Сер 27 січ, 2021 21:13
vollena71 написав:
онлайн-презентації 3 лютого
в 10:00,хоть бы не проспать
Мизантрóп
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Додано: Сер 27 січ, 2021 23:59
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Чет 28 січ, 2021 00:14
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 10:31
Ми розробили декілька сценаріїв об’єднання та перенесення балів, за якими просто зрозуміти нову калькуляцію.
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... aunch.html
Мизантрóп
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Додано: П'ят 29 січ, 2021 11:04
Чомусь думаю, що колеса вже не буде!
V2
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