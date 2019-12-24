Sense Bank написав:Коли покупка пройде по рахунку, тоді ж і оформиться розстрочка, а заборгованість на умовах розстрочки — не впливає на списання РКО. Тож у будь-якому випадку приводів для хвилювання немає 😊
З повагою, Володимир 💎
Дякую. А як щодо цього твердження?
Amethyst написав:А от розстрочка оформиться в час, відповідний поданню запиту на те оформлення. Тобто, якщо ввели ОТР-підвердження о 18:37, то о 18:37 активується і розстрочка
А де коли була покупка? Мона в приватні У Вас же виписка є по подібним покупкам, там видно скільки часу проводиться
Панове а підкажіть будь ласочка для розуміння та практичного використання - нинішню ситуацію алгоритму дій банку по покупці по якій пропонувалась розстрочка і яка відбулась на межі РД. Тобто наприклад РД 20-е. Покупка 19-го одразу і пропозиція розстрочки, яка не була активована. Сума по рахунку провелась 21го. То якщо таку розстрочку активувати зараз - там не буде ніяких заморочок? Бо давно не мав кредитного ліміту, а колись давно пам'ятаю що така комбінація (покупка напередодні РД з проведенням після РД) - саме для розстрочки була не кошерною. Як з цим наразі? І щоб 2 рази не вставати запитаю ще такий момент - якщо розстрочка платна - то щомісячний коміс по ній коли нараховується: - в РД? - в день місяця що = дню покупки? - в день місяця що = дню переведення в розстрочку? Тобто якщо взяти приклад описаний вище - то якщо таку активувати сьогодні - то 19 або 20 травня вже буде нарахована коміс по такій розстрочці чи ні? Наперед дякую!
WallNutPen можете робити покупку 19 и одразу оформлювати розстрочку, як раз за 2-3 дні транзакция пройде по рахунку и таким чином вже розстрочка буде оформлена на новий термін розрахункового періоду після 20. Таким чином, не обов'язково чекати 20 число. В вашому випадку можете оформлювати розстрочку вже на проведену транзакцію, все буде Ок. Але майте на увазі, безкоштовна (під умовні 0,01%) розстрочка діє тільки по карті Ред на строк 3 місяці.
Напевно, ви маєте на увазі ситуацію, коли покупка виконана до РД, пройшла за рахунком до РД, а переведена в розстрочку вже після РД. Таким чином, сума покупки входить у суму для грейсу, і переведення в розстрочку не дає нічого. Ознайомитися з деталями можна тут https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7786959890
Якщо розстрочка оформлена з комісією, то вона буде списана в розрахункову дату разом з основним платежем за розстрочкою ✅