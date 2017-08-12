|
|
|
Як заощаджувати та економити
Додано: Чет 03 лют, 2022 22:57
M-Audio , скидочные сертификаты да в розыгрышах поучаствовать. Именно обменять на подарки, там надо десятки тысяч балов. Но наверное тут есть такие, кто получал ценные призы за балы.
Додано: П'ят 04 лют, 2022 07:48
Жена, перед Новым Годом, участвовала за один золотой в розыгрыше MI Band 6 NFC. Выиграла, спасибо Мастеркард Більше! Плюс, все ждут Колесо...
P.S. Печальную новость принёс инсайдер Колеса, дословно:
"Не раньше лета, или может даже и небудет".
Додано: Суб 05 лют, 2022 06:13
ребята а что с сертификатами форы? что комбинация -10%-100г-50г больше не катит?
Додано: Суб 05 лют, 2022 06:15
Re: Программа "Masterсard Більше"
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|