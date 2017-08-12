Писало что такой сертификат уже используется, но вы этому не поверили?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 07 лют, 2022 13:11
Додано: Пон 07 лют, 2022 14:54
Вы забываете, что это зависит ещё и от банка. Я начал виток этой темы, и мой вопрос был конкретно касательно Приватбанка. Я бы с удовольствием обменял их золото на 50-100 гривен Сильпо или чего-нибудь подобного, но проблема в том, что там таких вариантов просто нет, а есть всякий шлак, который в принципе не нужен даже даром. Вот я и интересуюсь - может там предложения просто быстро заканчиваются, и нужно заходить почаще, и тогда есть шанс поймать какой-то улов, или же от Привата в принципе там ждать нечего?
Додано: Пон 07 лют, 2022 15:00
я пробывал несколько раз но в обратном порядке т.е. 50грн - 10% (так как читал раньше что второй серт не проходит, а 50 больше чем -10%).
в том числе пробовал пробивать разные -10% - вылазило что-то типа что "уже использовали одно персональное предложение"
понятненько, нужно будет пробовать в обычном порядке -10%-50грн. ... может заработает.
Додано: Пон 07 лют, 2022 21:12
Re: Программа "Masterсard Більше"
Почитав про успешные кейсы настаивал на нескольких попытках. Хотя пробовал первый раз. Не могу посчитать,- в чеке пропорционально уменьшили цену на каждый товар.
Скидка 90,хх грн. Может первоначальная сумма была больше. Но два точно прошло.
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