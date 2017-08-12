КредиАгриколь снова участует
и Сильпо пока раздает, на табак только запрещает
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 22 гру, 2023 15:23
Re: Програма "Masterсard Більше"
КредиАгриколь снова участует
и Сильпо пока раздает, на табак только запрещает
Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:13
Re: Програма "Masterсard Більше"
Друг вже на двух касах пробував розрахуватися сертифікатом 1000+100, товар на 420грн + паперові сертифікати 3х200,1х100, і не проходить оплата. З його слів на екрані касира відмова із за покупки сертифікатів і оплатою сертифікатом 1000+100. Може від магазина залежить? Хто сьогодні міняв? Тільки хотів ще прикупити.
Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:19
Re: Програма "Masterсard Більше"
Напевно, нове "покращення"
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