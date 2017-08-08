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Акції від банку Інвестицій та заощаджень
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: П'ят 01 гру, 2017 16:14

Акції від банку Інвестицій та заощаджень

Шановні Клієнти!

Вітаємо Вас з початком зими. Грудень – місяць подарунків. Ми також підготували для Вас подарунки та запрошуємо Вас прийняти участь в Акції «До Дня Святого Миколая» .

Оформлюйте депозит «Стабільний» у найближчому відділенні Банку, оберіть скретч-картку та додавайте до базової ставки бонус.

ОСНОВНІ УМОВИ:

· мінімальна сума депозиту – 5000 грн., 200 дол. США, 200 Євро;

· строк депозиту – від 90 днів

Акція діє з 01.12.2017 р. до 31.12.2017 р. включно на всій території України

з умовами Акції «До Дня Святого Миколая» та типовою формою депозитного договору можете ознайомитись за посиланням.

http://www.bisbank.com.ua/special
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:06

ЛІТНЯ ДЕПОЗИТНА АКЦІЯ

Шановні Клієнти

Запрошуємо до участі в депозитній акції «Ви відпочиваєте, ваші гроші працюють».

БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 16,75% річних у гривні, 4,75% у дол. США, 3,75% в евро.

Встигніть оформити депозит у період з 16.05.2018 по 29.06.2018р.

Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією

Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05

З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням

http://www.bisbank.com.ua/article/depozytna-aktsiia/
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 15:58

ЛІТНЮ ДЕПОЗИТНУ АКЦІЮ ПРОДОВЖЕНО

Шановні Клієнти,

на Ваші чисельні звернення ми продовжуємо строки проведення депозитної акції «Ви відпочиваєте, ваші гроші працюють».

Нагадаємо, БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 16,75% річних у гривні, 4,75% у дол. США, 3,75% в евро.

Встигніть оформити депозит у період з 01.07.2018 по 31.08.2018р.

Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією

Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05

З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням

http://www.bisbank.com.ua/article/depozytna-aktsiia-2/
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Повідомлення Додано: Сер 04 лип, 2018 15:22

АКЦІЯ! Преміальний пакет послуг Infinite

Ласкаво просимо у світ ексклюзивності з Visa Infinite

Друзі, з 1 липня ви маєте унікальну можливість оформити найпрестижнішу картку міжнародної платіжної системи Visa за унікальною ціною – 2500 грн. на рік, це трохи більше ніж 200 грн на місяць. Але, хочемо запевнити Вас, що вартість обслуговування у достатній мірі компенсується ексклюзивними перевагами такої картки.
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http://www.bisbank.com.ua/article/aktsi ... -infinite/
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Повідомлення Додано: Пон 03 вер, 2018 15:50

BISові ДЕПОЗИТИ

Шановні Клієнти

Запрошуємо до участі в депозитній акції «НЕ BISися, запасися».

БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 17,75% річних у гривні, 5,5% у дол. США, 4,5% в евро.

Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією

Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05

З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням

http://www.bisbank.com.ua/article/depozytna-aktsiia-3/
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Повідомлення Додано: Чет 06 вер, 2018 22:09

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по ссілке не понятні условия акции.

можете просвятить - какая процентная ставка в долларе?
потолки грильято http://xn--c1akjmho3eya.com.ua
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 15:41

«Новорічна депозитна акція»

Шановні клієнти,

з 26.12.2018 по 31.01.2019 діє «Новорічна депозитна акція» для нових вкладів «Стабільний».

Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний UAH» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = 20,19% (річних).

Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний USD / EUR» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = Базова ставка + 2,019% (річних).


Умови акції:

Клієнт - будь-який в будь-якому відділенні Банку.
Вклад - «Стабільний».
Мінімальний внесок - від 50`000 грн. / 1`800 USD / 1`500 EUR.
Термін вкладу - від 90 днів.
Ставка - Протягом дії договору ставка 1 раз змінюється, а саме:


Акційні ставки для вкладу «Стабільний» UAH:

- в перші тридцять календарних днів ставка = 20,19%;

- з тридцять першого календарного дня і до кінця Договору ставка = Базова на дату Договору + 1%.


Акційні ставки для вкладу «Стабільний» USD / EUR:

- в перші тридцять календарних днів = Стандартна + 2,019%;

- з тридцять першого календарного дня і до кінця Договору ставка = Базова на дату Договору + 0,25%.

Отримайте максимальну вигоду в Новому році!

Детальніші умови «Новорічної акції»

https://www.bisbank.com.ua/article/novo ... stabilnyi/
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 10:41

Депозитна Акція для фізичних осіб

Шановні колеги,

повідомляємо, що з 22 квітня до 26 квітня 2019 (включно) впроваджується Депозитна Акція для фізичних осіб.

Стати учасником Акції можна шляхом розміщення вкладу «Прибутковий» або «Стабільний» на строк від 90 днів у суммі від 5000 у гривні або 500 доларів США (Євро).

Учасники Депозитної Акції мають змогу отримати додаткові заохочувальні проценти до базової ставки до +1% у гривні та до +2,019% у доларах США (Євро), а також спеціальне заохочення для вкладів у гривні у вигляді ставки за вкладом 20,19% на весь строк вкладу.

Докладніше про умови Депозитної Акції можна ознайомитись тут.

https://www.bisbank.com.ua/article/depo ... kh-osib-2/
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:55

З BISbank в WOG PAY додатково до 1 грн/л бонусами!

Шановні Клієнти,

З 01.08.19 по 31.10.2019 клієнти банку АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», заправляючись на АЗК WOG з сервісом WOGPAY Пальне* та способом оплати BISbank** отримують додаткові бонуси на ПРАЙД:

+1,00 грн/л на бензин чи ДП
+0,70 грн/л на LPG Mustang

Додаткове нарахування бонусів діє разом зі стандартними умовами програми лояльності ПРАЙД та з акціями: «Індивідуальні винагороди».

Щоб отримати додаткові бонуси, необхідно авторизуватись в додатку PRIDE розділі Профіль, як клієнт АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Після цього, в сервісі WOGPAY Пальне обрати спосіб оплати BISbank та здійснити заправку.

Якщо Ви не є клієнтом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», то ви маєте змогу їм стати, погодившись на дзвінок оператора Банку, зайшовши в додатку PRIDE в розділ Профіль, BISbank або зателефонувати за номером 0 800 50 30 05 чи 044 207 70 32.

* WOGPAY – сервіс у новому мобільному додатку PRIDE.
* Спосіб оплати BISbank – сервіс оплати в додатку PRIDE

Закачати додаток

Детальні умови Акції тут https://www.bisbank.com.ua/article/z-bi ... onusamy-2/

online підтримка BISbank: 0 800 50 30 05 , +38 044 207 7020

online підтримка WOG: 0 800 30 05 25

Заправка з BISbank WOGPAY швидка та зручна: без кас та готівки. Вам не доведеться виходити з авто, просто оберіть колонку, вид та кількість пального в додатку. Відтепер для оплати за пальне потрібен тільки мобільний додаток PRIDE та платіжна картка!
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