|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 гру, 2025 12:41
Дякую, було припущення, що тільки в мене.
-
Nona9
-
-
- Повідомлень: 200
- З нами з: 02.02.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 02 гру, 2025 21:45
Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Сер 03 гру, 2025 07:11
Howl написав: Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
-
won
-
-
- Повідомлень: 152
- З нами з: 15.05.24
- Подякував: 274 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 гру, 2025 07:17
won написав: Howl написав: Примат написав:
Бред какой-то
Установите приложение УБКИ, проверьте кредитные рейтинг (бесплатно в мобильном приложении) и историю (раз в год это бесплатно).
Ні, це не проблеми з кред.історією, а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться і інших покупок з картки немає (або майже немає).
Навряд. Користуюсь майже так як Ви описали. Хіба останнім часом добавив покупки завдяки щедрим привітам. А КЛ тільки ріс.
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 7187
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 109 раз.
- Подякували: 1142 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
Додано: Сер 03 гру, 2025 20:51
won написав:
а бан привату саме за то, що купляються овдп в грейсі, ніколи з грейсу не виходиться
Як був кредитний ліміт, так і залишається. Ніякого бану.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6384
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1145 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|