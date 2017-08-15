Акції від банку Інвестицій та заощаджень

Запрошуємо до участі в депозитній акції «Ви відпочиваєте, ваші гроші працюють».
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 16,75% річних у гривні, 4,75% у дол. США, 3,75% в евро.
Встигніть оформити депозит у період з 16.05.2018 по 29.06.2018р.
Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією
Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05
З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням
на Ваші чисельні звернення ми продовжуємо строки проведення депозитної акції «Ви відпочиваєте, ваші гроші працюють».
Нагадаємо, БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 16,75% річних у гривні, 4,75% у дол. США, 3,75% в евро.
Встигніть оформити депозит у період з 01.07.2018 по 31.08.2018р.
Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією
Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05
З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням
Ласкаво просимо у світ ексклюзивності з Visa Infinite
Друзі, з 1 липня ви маєте унікальну можливість оформити найпрестижнішу картку міжнародної платіжної системи Visa за унікальною ціною – 2500 грн. на рік, це трохи більше ніж 200 грн на місяць. Але, хочемо запевнити Вас, що вартість обслуговування у достатній мірі компенсується ексклюзивними перевагами такої картки. Пакет послуг Infinite це: - преміальні покупки; - преміальний захист; - максимальна безпека ваших коштів; - преміальні подорожі; - преміальне обслуговування; - цілодобовий преміальний консьєрж –сервіс. - Преміальні знижки та спеціальні пропозиції від міжнародної платіжної системи VISA Вже хочете собі таку картку? Телефонуйте до нашого Call центру 0 800 50 30 05 та призначайте зустріч на відділенні у зручний для Вас час.
Запрошуємо до участі в депозитній акції «НЕ BISися, запасися».
БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ проводить акцію як для діючих так і нових клієнтів — фізичних осіб та надає можливість оформити депозити за ставкою до 17,75% річних у гривні, 5,5% у дол. США, 4,5% в евро.
Звертайтесь у найближче відділення та скористайтесь унікальною пропозицією
Детальну інформацію про акційну пропозицію дізнавайтеся за телефоном Контакт-центру: 0 800 50 30 05
З офіційними умовами акції ви можете ознайомитись за посиланням
з 26.12.2018 по 31.01.2019 діє «Новорічна депозитна акція» для нових вкладів «Стабільний».
Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний UAH» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = 20,19% (річних).
Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний USD / EUR» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = Базова ставка + 2,019% (річних).
Умови акції:
Клієнт - будь-який в будь-якому відділенні Банку. Вклад - «Стабільний». Мінімальний внесок - від 50`000 грн. / 1`800 USD / 1`500 EUR. Термін вкладу - від 90 днів. Ставка - Протягом дії договору ставка 1 раз змінюється, а саме:
Акційні ставки для вкладу «Стабільний» UAH:
- в перші тридцять календарних днів ставка = 20,19%;
- з тридцять першого календарного дня і до кінця Договору ставка = Базова на дату Договору + 1%.
Акційні ставки для вкладу «Стабільний» USD / EUR:
- в перші тридцять календарних днів = Стандартна + 2,019%;
- з тридцять першого календарного дня і до кінця Договору ставка = Базова на дату Договору + 0,25%.
повідомляємо, що з 22 квітня до 26 квітня 2019 (включно) впроваджується Депозитна Акція для фізичних осіб.
Стати учасником Акції можна шляхом розміщення вкладу «Прибутковий» або «Стабільний» на строк від 90 днів у суммі від 5000 у гривні або 500 доларів США (Євро).
Учасники Депозитної Акції мають змогу отримати додаткові заохочувальні проценти до базової ставки до +1% у гривні та до +2,019% у доларах США (Євро), а також спеціальне заохочення для вкладів у гривні у вигляді ставки за вкладом 20,19% на весь строк вкладу.
Докладніше про умови Депозитної Акції можна ознайомитись тут.
З 01.08.19 по 31.10.2019 клієнти банку АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», заправляючись на АЗК WOG з сервісом WOGPAY Пальне* та способом оплати BISbank** отримують додаткові бонуси на ПРАЙД:
+1,00 грн/л на бензин чи ДП +0,70 грн/л на LPG Mustang
Додаткове нарахування бонусів діє разом зі стандартними умовами програми лояльності ПРАЙД та з акціями: «Індивідуальні винагороди».
Щоб отримати додаткові бонуси, необхідно авторизуватись в додатку PRIDE розділі Профіль, як клієнт АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Після цього, в сервісі WOGPAY Пальне обрати спосіб оплати BISbank та здійснити заправку.
Якщо Ви не є клієнтом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», то ви маєте змогу їм стати, погодившись на дзвінок оператора Банку, зайшовши в додатку PRIDE в розділ Профіль, BISbank або зателефонувати за номером 0 800 50 30 05 чи 044 207 70 32.
* WOGPAY – сервіс у новому мобільному додатку PRIDE. * Спосіб оплати BISbank – сервіс оплати в додатку PRIDE
Заправка з BISbank WOGPAY швидка та зручна: без кас та готівки. Вам не доведеться виходити з авто, просто оберіть колонку, вид та кількість пального в додатку. Відтепер для оплати за пальне потрібен тільки мобільний додаток PRIDE та платіжна картка!
повідомляємо, що з 09 серпня до 09 вересня 2019 (включно) впроваджується
Стати учасником Акції можна шляхом розміщення вкладу «Прибутковий» або «Стабільний» на строк від 90 днів у суммі від 5`000 у гривні або 500 доларів США (Євро).
Учасники Депозитної Акції мають змогу отримати додаткові заохочувальні проценти до базової ставки за вкладом у гривні до +1% та за вкладом у доларах США (Євро) до +2,019%, а також спеціальне заохочення для вкладів у гривні у вигляді ставки за вкладом 20,19% на весь строк вкладу.
Докладніше про умови Зимової депозитної акції можна ознайомитись тут