Акції від банку Інвестицій та заощаджень

З 01.08.19 по 31.10.2019 клієнти банку АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», заправляючись на АЗК WOG з сервісом WOGPAY Пальне* та способом оплати BISbank** отримують додаткові бонуси на ПРАЙД:
+1,00 грн/л на бензин чи ДП +0,70 грн/л на LPG Mustang
Додаткове нарахування бонусів діє разом зі стандартними умовами програми лояльності ПРАЙД та з акціями: «Індивідуальні винагороди».
Щоб отримати додаткові бонуси, необхідно авторизуватись в додатку PRIDE розділі Профіль, як клієнт АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Після цього, в сервісі WOGPAY Пальне обрати спосіб оплати BISbank та здійснити заправку.
Якщо Ви не є клієнтом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», то ви маєте змогу їм стати, погодившись на дзвінок оператора Банку, зайшовши в додатку PRIDE в розділ Профіль, BISbank або зателефонувати за номером 0 800 50 30 05 чи 044 207 70 32.
* WOGPAY – сервіс у новому мобільному додатку PRIDE. ** Спосіб оплати BISbank – сервіс оплати в додатку PRIDE
В період з 02 по 15 грудня 2019 року сплачуйте карткою Visa від АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" в мережі Bomond на суму від 1000 грн і отримайте подвійний шанс виграти одну з 3-х подорожей на двох до Лапландії.
За кожні 1000 грн ви отримуєте анкету для участі у розіграші. Розрахунок карткою Visa дозволяє отримати 2 анкети замість однієї, що збільшує ваші шанси на виграш.
Розіграш відбудеться шляхом обрання анкет серед всіх учасників, в магазині Bomond. Переможцям одразу зателефонують, з аудіо-трансляцією для усіх присутніх.
Акція діє в мережі магазинів Бомонд. Період акції з 02.12.2019 - 15.12.2019. Деталі у магазині та на www.bomond.com.ua
Цього року вперше відкриється святкова локація на території Київської кондитерської фабрики «Рошен» —ROSHEN Winter Village. ROSHEN Winter Village з величезною відкритою ковзанкою, казковою ялинкою та новорічним ярмарком відкриється в Києві, на Деміївській площі (пр-т Науки, 1), вже 30 листопада.
Тільки з Visa карткою BISbank можливо купити вхідний квиток на ковзанку зі знижкою 20%. На вас також чекає багато приємних пропозицій з 30 листопада до 8 березня 2020 року.
Традиційно в Харкові та Дніпрі ROSHEN також запрошує відвідати ковзанку на головній площі кожного з міст, а щоб ліпше відчути чарівну атмосферу Нового року та Різдва, за умови сплати з Visa карткою BISbank за квиток усі отримають 15% знижки.
Пориньте в коло друзів разом з Visa та BISbank!
Знижка 20% на вхідний квиток на ковзанку Roshen Winter Village за адресою м. Київ, пр-т Науки, 1 та парковку надається при оплаті карткою BISbank та Visa з 30 листопада по 8 березня 2020 року включно.
Знижка 15% на вхідний квиток на ковзанку Roshen в м.Дніпро , Площа Героїв Майдану та в м. Харків Майдан Свободи надається при оплаті платіжними картками BISbank та Visa з 30 листопада по 8 березня 2020 року включно.