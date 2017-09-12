Акції від банку "Альянс"

ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», з метою ефективного управління тимчасово вільними коштами, запровадив нові умови вкладу «Вільний» для фізичних осіб.
Умови Вкладу «Вільний» передбачають розміщення коштів на рахунку із можливістю поповнення та зняття частини вкладу, за виключенням незнижувального залишку у розмірі 5000,00 гривень (або 200 доларів/євро – для вкладів в іноземній валюті). Нараховані проценти щомісяця перераховуються на рахунок, тим самим збільшуючи суму вкладу.
Перевагами розміщення вкладів в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є:
збереження та примноження коштів;
отримання додаткового доходу від розміщення тимчасово вільних коштів на вклад;
сума вкладу гарантується ФГВФО (в межах сум, встановлених ФГВФО).
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