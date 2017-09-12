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Акції від банку "Альянс"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2017 16:18

Акції від банку "Альянс"

Шановні клієнти!
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», з метою ефективного управління тимчасово вільними коштами, запровадив нові умови вкладу «Вільний» для фізичних осіб.

Умови Вкладу «Вільний» передбачають розміщення коштів на рахунку із можливістю поповнення та зняття частини вкладу, за виключенням незнижувального залишку у розмірі 5000,00 гривень (або 200 доларів/євро – для вкладів в іноземній валюті). Нараховані проценти щомісяця перераховуються на рахунок, тим самим збільшуючи суму вкладу.

Перевагами розміщення вкладів в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є:

збереження та примноження коштів;
отримання додаткового доходу від розміщення тимчасово вільних коштів на вклад;
сума вкладу гарантується ФГВФО (в межах сум, встановлених ФГВФО).
Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сторінці
http://alliancebank.org.ua/%D0%BD%D0%BE ... %BB%D1%8F/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:37

Бонус до депозиту

Завдяки співпраці ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з порталами Finance.ua та Minfin.com.ua, фізичні особи отримають «Бонус до депозиту» до +1,3% річних до вкладу!

Наприклад, при мінімальній сумі вкладу в 15 тис. гривень розміщених на строк 6 місяців, у фізичних осіб з’явилася можливість отримувати прибуток до 18% річних + 1% річних додаткової винагороди від партнерів банку «Мінфін» і «Finance.ua».

Щоб отримати більше від депозитів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», необхідно зробити лише кілька кроків:

Зайдіть за посиланням http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/ та заповніть заявку на бонус.
Відкрийте депозит «Ощадний» або «Капітальний» на суму від 15 тис. гривень терміном від 3 місяців у будь-якому відділенні ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Підтвердіть факт оформлення депозиту за спеціальною формою на сайті порталу за посиланням: http://deposit.finance.ua/confirm/#cta-steps або https://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/
Протягом 32 днів отримайте винагороду від порталу «Мінфін».
От і все! Ви вже заробляєте більше на своєму депозиті!

«Участь ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в акції «Бонус до депозитів», яку проводить найпопулярніший сайт про фінанси і бізнес «Мінфін», є підтвердженням надійності та сучасності Банку, а також дозволяє клієнтам отримати нові можливості від розміщення власних заощаджень» – говорить Антон Нєженцев, Директор з розвитку роздрібного бізнесу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

http://alliancebank.org.ua/%D0%B7-5-%D0 ... %BF%D1%80/
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:34

Літня спека

В рамках акції від Банку Альянс – відкриття рахунку, підключення Інтернет клієнт-банку за 1 гривню та індивідуальні умови обслуговування експортерів.

Поспішайте – пропозиція «ЛІТНЯ СПЕКА» триватиме до 31 серпня 2018 року.

Контактний телефон відділу роботи з юридичними особами: 067-242-81-00

https://bankalliance.ua/%D0%B0%D1%82-%D ... %81%D1%82/
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:14

АКЦИЯ «К ОКЕАНУ ЭЛЬЗЫ С БАНКОМ АЛЬЯНС»

Хотите стать участником непревзойденного, эмоционального и чувственного концерта «Океана Эльзы»? Это грандиозное шоу оставит свой след в сердце каждого.
Оформляйте депозит с 14 июня до 15 августа в Банке АЛЬЯНС и получите возможность стать одним из 10-ти победителей, которые получат по 2 билета на замечательное событие этого лета — концерт группы «Океан Эльзы», который состоится 24 августа на НСК «Олимпийский».
Розыгрыш подарков состоится 20 августа. Возможно именно Вы станете победителем!
Более подробная информация и официальные правила Акции:

https://bankalliance.ua/ru/%D0%B0%D0%BA ... B8-%D1%83/
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