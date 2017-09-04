Акції від Юнекс банк

Відкрий безкоштовний доступ до якісного контенту зі Sweet. TV та Visa!
Пропозиція діє до 31.12.2023 включно.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/vidkryy-bezk ... tv-ta-visa
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Додано: Сер 06 вер, 2023 09:57
Безкоштовний доступ до якісного контенту
Відкрий безкоштовний доступ до якісного контенту зі Sweet. TV та Visa!
Пропозиція діє до 31.12.2023 включно.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/vidkryy-bezk ... tv-ta-visa
Додано: Сер 06 вер, 2023 09:59
Досягни успіху в постійно мінливому світі!
Знижка для власників карток Visa від Unex Bank на онлайн-курси GetSmarter.
Пропозицією можна скористатися до 30 вересня 2023 року.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/dosyahny-usp ... vomu-sviti
Додано: Чет 21 вер, 2023 09:45
Купуй у вересні, а плати частинами починаючи аж з листопада!
Unex Bank оголошує Медовий місяць: ми перенесемо жовтневий платіж за розстрочкою Мед на листопад, якщо ти розрахуєшся карткою Мед у період з 18 по 30 вересня.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/kupuy-u-vere ... -lystopada
Додано: Сер 11 жов, 2023 10:48
Розраховуйся карткою Мед і пропускай свій платіж у листопаді
Unex Bank продовжує акцію Медовий місяць: ми перенесемо перший платіж за розстрочкою Мед аж на грудень!
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/rozrahovuysy ... -lystopadi
Додано: Сер 20 гру, 2023 15:59
Запрошуй друзів до картки Мед та отримуйте більше винагороди
З 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року Unex Bank подвоює винагороду для тебе та усіх твоїх друзів, що оформили картки Мед, скориставшись твоїм лінком.
Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zaproshuy-dr ... vynahorody
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