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Акції від Юнекс банк

Акції від Юнекс банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:57

Безкоштовний доступ до якісного контенту

Відкрий безкоштовний доступ до якісного контенту зі Sweet. TV та Visa!
Пропозиція діє до 31.12.2023 включно.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/vidkryy-bezk ... tv-ta-visa
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Повідомлення Додано: Сер 06 вер, 2023 09:59

Досягни успіху в постійно мінливому світі!

Знижка для власників карток Visa від Unex Bank на онлайн-курси GetSmarter.
Пропозицією можна скористатися до 30 вересня 2023 року.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/dosyahny-usp ... vomu-sviti
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Повідомлень: 2831
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Повідомлення Додано: Чет 21 вер, 2023 09:45

Купуй у вересні, а плати частинами починаючи аж з листопада!

Unex Bank оголошує Медовий місяць: ми перенесемо жовтневий платіж за розстрочкою Мед на листопад, якщо ти розрахуєшся карткою Мед у період з 18 по 30 вересня.
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/kupuy-u-vere ... -lystopada
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Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2023 10:48

Розраховуйся карткою Мед і пропускай свій платіж у листопаді

Unex Bank продовжує акцію Медовий місяць: ми перенесемо перший платіж за розстрочкою Мед аж на грудень!
Деталі за посиланням
https://news.finance.ua/ua/rozrahovuysy ... -lystopadi
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 15:59

Запрошуй друзів до картки Мед та отримуйте більше винагороди

З 25 грудня 2023 року до 7 січня 2024 року Unex Bank подвоює винагороду для тебе та усіх твоїх друзів, що оформили картки Мед, скориставшись твоїм лінком.

Детальніше: https://news.finance.ua/ua/zaproshuy-dr ... vynahorody
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Повідомлень: 2831
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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