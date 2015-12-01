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Работает ли SEO ?

Работает ли SEO ?
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2017 17:28

Работает ли SEO ?

Всем привет. Ребят, тут такое дело, у меня есть сайт, целенаправлен на продажу бытовой техники.
Я не программист и не копирайтер скажу сразу, так что я в этом рак. Так вот, сайт если честно в полной Ж. Мне посоветовали SEO, научится самому, пойти на курсы и прочее. Скажите, стоит? Это мне поможет если я действительно не хочу просиживать штаны, а хочу чтобы сайт был не в Ж ? Может мне просто найти SEO специалиста? просто цены дикие отдавать им не хочу, а вот обучение дешевле, да и знания не будут лишними) Что Вы думаете? Спасибо :)
Dimasik3
 
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