РВС Банк
Додати тему
тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 04 лис, 2025 22:57
wolt450 написав:
В кого є залишки, забирайте
Можливі варіанти нехороші
як дізнались?)
- Повідомлень: 257
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 25 раз.
Додано: Сер 05 лис, 2025 00:44
у відділенні казали
sens
- Повідомлень: 18156
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 950 раз.
3
