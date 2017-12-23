Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...

Додано: Сер 27 гру, 2017 00:39

гривна от продажи валюты становится чьими-то дополнительными доходами, которые доходы практически симметрично сразу тратятся на импорт и увеличивают спрос на валюту; получается, что любые вливания валюты в рынок собой же и поглощаются

Доллар в последние месяцы скачет, как наскипидаренная мартышка. Напомню общую картину:На первый взгляд, в телодвижениях бакса (-/+10% за полгода!) нет логики; сразу возникает подозрение, что тут что-то мутят банкиры и велосипедисты. (При чем тут велосипедисты? А обвинение банкиров читателя, значит, не удивило? Во!). Но на самом деле, все происходящее на удивление рационально и полностью укладывается в общую схему. В своем, однако сейчас чувствую душевный порыв расписать всё подробно.Итак, имеется большой годовой цикл спроса на валюту. Главный двигатель этого спроса (где-то 80% объема) – импортеры. Которые, в свою очередь, изо всех сил стараются удовлетворить розничный спрос потребителей и предприятий на импортные товары. Летом спрос на импорт падает: отпуска, дачи, море, романтические прогулки под звездным небом и т.д. – тут не до крупных покупок. Но вот с сентября спрос на импортные товары начинает бурно расти – примерно в 1,5 раза по сравнению с весной-летом. Вот так выглядела ситуация по обороту безналичного рынка в этом году:В довоенные годы тенденция была ровно такой же: взлет оборота валютного рынка в 1,5 раза в последние месяцы года с последующим проседанием в январе. При этом импортеры активизируют закупки с августа (на комплектацию партии, доставку и растаможку нужен минимум месяц, скорее – два). А вот поступления валюты в страну размазаны по сезонам относительно равномерно. В итоге осенью получается рынок, где цену устанавливают продавцы. Таким образом, осенний рост спроса автоматически приводит к повышению курса.При этом торговцам импортом, по большому счету, курс совершенно неважен: они зарабатывают с наценки и оборота, а выросший курс будет автоматом переложен на потребителя. Это капитализм, детка! Невидимая рука рынка, ёптить! Именно осенью люди затариваются бытовой техникой и одеждой, затевают ремонты и прочие героические приключения, а предприятия покупают и вводят в строй новое оборудование (понятно, что этого не сделаешь летом, когда треть работников в отпусках, а остальные на расслабоне). Наконец, с августа-сентября резко возрастают закупки импортных энергоносителей. Поэтому каждый год осенью спрос на валюту повышается с пиком в декабре – аккурат к сезону предновогодних продаж. И эта тенденция четко видна на статистике ежемесячных объемов валютного рынка – что довоенной, что нынешнего года.И вот сейчас мы оказались на очередном этапе этого цикла: рост курса пошел с сентября, а пик спроса (значит и курса) приходится на декабрь. Потом, в январе, рынок должно попустить. Такие вот крылатые качели. Кто-то на этом заработает, кто-то переплатит, чего и вам желаем.Ладно, а что это был за провал в начале ноября? Дело в том, что в рамках большого годового цикла есть циклы квартальные. Они связаны с тем, что налоговые, а значит и бюджетные платежи, разбиты четко по кварталам. И вот (как уже наверное знают мои постоянные читатели) на середину второго месяца каждого квартала приходится пик налоговых платежей. 19 число – предельный срок уплаты восьми квартальных налогов, самыми значительными из которых являются НДС и на прибыль для крупных плательщиков. То есть большие предприятия три месяца копят обязательства перед бюджетом и одновременно (технически – со сдвигом на 1,5 месяца) – деньги на их исполнение, а потом одним махом всё проплачивают. Понятно, что бизнеса стараются оттянуть уплату до последней недели; также понятно, что самые хитрые из них собираемые целый квартал средства держат в валюте. Но перед 19 числом хошь не хошь, а валюту приходится продавать по любой цене – иначе штрафы и романтические рандеву с налоговой, которая расскажет и покажет, почему в коллективе не любят жадных детей. Массовые продажи в последнюю неделю перед 19 числом нарушают хрупкое равновесие на рынке – и курс проседает. Зато бюджет в эту неделю получает самый большой за квартал объём платежей. Очень быстро (но уже после 19 числа) эти десятки миллиардов гривень начинают тратиться на откладываемые 3 месяца разовые платежи (финансирование госпрограмм, закупки и т.д.). Бюджетная гривна переходит в руки коммерсантов, и в силу ряда обстоятельств почти мгновенно оказывается на валютном рынке. Что подбрасывает курс доллара. И это не "зрада", товарищи, это жизнь! Вот мы и имеем достаточно заметный провал курса бакса в районе 19 числа второго месяца квартала, особенно в периоды прогнозированного роста курса, когда бизнес предпочитает держать резервные средства в валюте (т.е. в III – IV кварталах). Вот как это выглядело в III квартале этого года (курс межбанка):А вот теперешний IV квартал:Убедил? Убедил!Нормально работающая финансовая система должна была бы сглаживать подобные объективные колебания посредством доступного кредита, хеджирования валютных рисков, благодаря обилию на рынке срочных инструментов и т.д. К сожалению, нормальную финансовую систему, со свопами и спекулянтами, нам только предстоит построить, а до того будут ярко выраженные колебания курса. Другой вариант – делать как при дедушке Азарове. Тогда сезонные пики спроса тоже были, но они гасились при помощи массированных интервенций из государственных валютных резервов. Но чем ниже курс – тем больше импортных товаров граждане скупят, и в результате такого государственного стимулирования спроса на импорт больше половины наших ЗВР были профуканы буквально за два года.Ладно, про зраду поговорили, теперь про Перемогу. По моему мнению, важнейший фактор, влияющий на курс при прочих равных условиях – это денежная база. Думаю всем понятно, что если гривну особо не печатать, то и курсу при прочих равных условиях расти будет некуда. Денежная база у нас растет черепашьими темпами, что выглядит удивительно в условиях войны и тяжелых реформ.За почти 4 военных года наша монетарная база выросла всего на 15%. А за 11 месяцев этого года она вообще упала на 1% (правда, это если сравнивать с экстремальным декабрьским пиком, связанным с необходимостью спасения "Привата"). А раз монетарная база не растет – и курсу расти особо некуда, хотя он может колебаться в пределах годовых и квартальных циклов.Остальные факторы (рост валютных поступлений, транши МВФ и т.д.) являются для курса глубоко вторичными, если не малозначимыми. [Рискую остаться непонятым с такой глубоко революционной мыслью, но не могу удержаться. Фокус в том, что рост экспортных поступлений (который очень любят анализировать всевозможные как-бы профессиональные финансовые аналитики) на курс не влияет совершенно. Как так? А вот это тема отдельного, очень тяжелого, разговора. (Спойлер:)].Интересно еще одно наблюдение. В прошлые годы незначительное увеличение денежной базы приводило к симметричным и практически мгновенным скачкам курса. Но сейчас такого не наблюдается: заметная эмиссия во II квартале не привела к колебаниям курса вне годичных циклов. То есть наши экономика, финансы и курс все более крепчают.Итак, помимо сезонных циклов есть еще более масштабная тенденция. Дело в том, что нынешний, совершенно запредельный курс доллара к гривне был, по большому счету, сформирован в условиях страшного для страны 2014 года. Сама по себе Революция, как ни странно, на равновесный курс существенного влияния оказать не смогла бы (я напомню, что предыдущая, Помаранчевая, революция не привела к какому-либо срыву курса, более того, через год после неё гривна даже укрепилась на 10%; аналогичная ситуация наблюдалась после большинства "цветных" революций в мире). Но вот последовавшая за свержением Януковича война с Россией (обладательницей самой крупной армии в Европе и по совместительству – нашим основным торговым партнером) по курсу ударила сильно. Ситуацию усугубило то, что война затронула наши наиболее промышленно значимые области, дававшие значительную долю валютных поступлений. К февралю 2015, после неудачных для нас боев на Дебальцевском выступе и вражеских обстрелов Мариуполя, курс вообще ненадолго скакнул до 33 грн за доллар. Но Украина все эти испытания пережила. И что мы видим сейчас? Война тлеет четвертый год, и это, конечно же, ужасно, но остальная страна как-то научилась жить и работать в таких условиях. Другие регионы отпадать вроде не собираются. Усилия различных клоунов расшатать внутреннюю ситуацию путем организации тридцать седьмого "Третьего майдана" ничего, кроме снисходительной улыбки, не вызывают. Наши западные союзники санкциями и обвалом цен на энергоносители неслабо пережали кислород России, существенно нейтрализовав её деструктивные возможности. Одновременно, мы всё активнее осваиваем западные рынки, а инвестиции оттуда медленно, но идут, привлеченные нашими шаровыми расценками на рабочую силу. Украинцы всё смелее вкладываются в недвижимость, ремонты квартир, авто, бизнес, банки и т.д. В общем, жизнь налаживается, а вместе с ней гривна если и не укрепляется, то по крайней мере уже два года как не падает дальше, колеблясь под влиянием исключительно сезонных факторов. Условный (а может и не условный) валютный коридор 25-27 держится уже два года с небольшими сезонным пробоями в декабре:Читатель может заподозрить, что я продался и заговорил как "порохобот". Ведь всякие оппозиционеры в телевизоре ежедневно растолковывают, что у страны всё плохо и будет только хуже... Ну и слушайте ихнее нытьё, а я пока заработаю своё на восстановлении рынков!Кстати, "большая тройка" международных рейтинговых агентств недавно повысила рейтинги Украины до предмайданного уровня, еще и с лучшими прогнозами. И это несмотря на войну! (Получается, что по мнению международных аналитиков Янукович с Азаровым для страны были губительнее, чем российское вторжение...). Что, Fitch, S&P и, извиняюсь, Moody's тоже продались барыгам за шоколадки? А ведь кредитный рейтинг – это не просто отметка в дневник, но важнейший сигнал международным инвесторам!Что касается внутренних оценок, то Укрстат показывает рост экономики в районе 2%. Неплохо, но я все еще не очень верю Укрстату. В суровом 1937 году товарищ Сталин репрессировал несколько десятков руководителей статистической службы СССР за провальные результаты Всесоюзной переписи населения (пробравшиеся в руководство ЦУНХУ троцкистско-бухаринские агенты иностранных разведок вредительски недосчитали целых 7 млн человек – как будто в СССР в 1930-х годах был массовый голод). Специалисты, пришедшие на смену расстрелянным, всё посчитали как надо, но с тех пор советская статистика (а за ней и постсоветская) стала послушным математическим инструментом государственной пропаганды. С другой стороны, значительная часть нашей экономики (причем часть наиболее динамичная) виртуозно научилась тихариться и особо не отсвечивать, поэтому её успехи могли остаться совершенно незамеченными прежде всего для налоговой, но одновременно и для Укрстата.Если же смотреть не по общим цифрам, а по скучным новостям из реального сектора, то тут подвижки видны невооруженным глазом. Я понимаю, что внимание страны постоянно отвлечено на похождения очередного спасителя Украины, бегающего, как молодой похотливый бабуин, по крышам столицы, например. И в эфире просто не остается времени, чтобы показать, как в стране буквально каждый день начинает работать какой-нибудь новый завод/терминал/цех, через день вводится в строй очередная ветро- или солнечная электростанция, капитально ремонтируются дороги, объемы экспорта в целом растут, строительство выходит на довоенные показатели, минимальная зарплата взлетает, бюджеты перевыполняются, пенсии поднимаются, наши баржи с арбузами бороздят просторы вселенной и т.д. В общем, экономическая жизнь явно потихоньку налаживается. Тут вполне могут оказаться не 2% годового роста экономики, а все 5%. А это уже серьезная заявка на победу! Желающим отвлечься от зрадыТак вот, в теперешнем курсе доллара в 25-30 гривень рынком заложены все кошмары начального периода войны, постоянный липкий страх полномасштабного российского вторжения, опасения по поводу того, что экономика не сможет перестроиться, а внутриполитическая жизнь – нормализоваться и т.д. Но сейчас, несмотря на продолжающиеся боевые действия, страна и её экономика потихоньку отходит от шока, соответственно и курс бакса не имеет потенциала для дальнейшего роста, скорее наоборот. Поэтому, как только сезонный фактор уйдет (а уйдет он сразу после Нового года или непосредственно перед ним) – доллар, скорее всего, начнет дешеветь, с провалом к 19 февраля.Вначале я хотел поиграться в Нострадамуса и предсказать курс на 15 января и 1 апреля, но потом подумалось – нафига? Точно просчитать всё это невозможно, угадать – не угадаю, так зачем делать умное лицо? Проще спокойно дождаться Нового года, а накануне или 2-3 января, на свежую, так сказать, голову, побежать менять баксы и евро на гривну. Каким бы декабрьский курс не был – в январе-феврале, с высокой долей вероятности, он станет меньше. На некоторое время. А к концу лета – опять повысится. Качели, на которых можно немножко, но с пользой, покататься! У меня, например, валютные депо аккурат к Новому году заканчиваются. (Совпадение? Не думаю!). Поменяю их на гривну, брошу на депо в относительно надежный банк под 14-15% до июля, потом перевернусь обратно в бакс по 26 плюс-минус или в золото (если оно до этого не скакнет). Как говорится, запомните этот твит!Тут еще один важный нюанс. Напоминаю, очень по секрету, что мировая закулисья запланировала на осень 2018 года очередной глобальный экономический кризис – как в 2008. По Украине он не сильно ударит: ведь "что мертво – умереть не может", а мы уже умирали в 2014-15 и теперь имеем право спокойно жить дальше. Но осенью-зимой 2018, на фоне панических новостей с мировых рынков, курс, говоря языком банкиров, добряче переколбасит. Однако в целом, мне кажется, лично мы отделаемся легким испугом, хотя сало лучше перепрятать. Хуже будет держателям криптовалют, которые в основном обесценятся до нуля, владельцам американских акций и прочим гражданам, в который раз проглядевшим надувание пузырей. Ну и нефть, понятное дело, на некоторое время упадет до 20-25 долларов за баррель, после чего в известной читателю стране-бензоколонке неизбежно начнутся голодные бунты и игры. Зато Украина продолжит стремительно развиваться на иностранных инвестициях (привлеченных запредельной дешевизной нашей рабочей силы), и вот тут (с 2019) важно поймать момент и войти в наши акции или недвигу.Разумеется, все эти планы – предварительные. При их реализации нужно быть настороже и тщательно отслеживать денежную базу и прочие значимые факторы. Потому что пока всё настолько хорошо, что аж на душе неспокойно: пенсии повышаются, дороги строятся и т.д. Не появится ли у Правительства и лично господина Гройсмана потребности провести эмиссию? Пока вроде обходились без этого, однако такой праздник жизни всё ещё настораживает. Нацбанк, напомню, уже пол-года живет без первого лица, что делает его слегка несамостоятельным в монетарной политике. Прирост денежной базы (читай – эмиссия) на этот год был запланирован в 8,4% (что эквивалентно плюс двум гривнам курса), но за январь-ноябрь реально получилось только минус (!) 1%; ноябрь'16- ноябрь'17 – +6%. Правда, недавнее повышение уставника "Привата" может несколько спасти прогноз...Я понимаю, что к этому месту грамотный читатель уже готов порвать наши с Гройсманом оптимистичные рассуждения решительным вопросом: слышь, экономисты хреновы, а как же заложенный в бюджете-2018 средний (!!!) курс 29,3????!!!!!!!!!!!!!!!!!111111111111На этот неинтеллигентный наезд я напомню, что за бюджет у нас отвечает Кабмин, а за курс – НБУ. Это совершенно разные конторы, теоретически друг от друга особо не зависящие. При этом Кабмину выгодно несколько завысить расчетный курс доллара, чтобы напрогнозировать себе бОльшие доходы, а значит получить санкцию на бОльшие расходы. Ведь бюджет, случайно перевыполненный по доходам – это всегда кошмар для правительства: средства есть, а потратить их нельзя. Так, например, на 2017 был заложен средний курс 27,2, в то время как среднедневной был в районе 26,4. Кроме того, я прогнозирую относительно дешевый доллар лишь на первую половину года, а осенью, на фоне мирового экономического кризиса, мы и 33 можем увидать. Кроме того, не следует путать среднедневной курс и средневзвешенный (бюджет, по-идее, рассчитывается по второму). Поскольку на последние 4 месяца года приходится половина оборота валютного рынка, они оказываются "тяжелее" для среднего курса. Но читателю-то никто не мешает первую половину года наслаждаться высокими процентами по гривне при падающем долларе, а войти в валюту в спокойном июле. Смекалочка!Нацбанк – единственный, кто может физически влиять на валютный курс. Пока он действует в рамках "Стратегії валютних інтервенцій на 2016-2020 роки". Там основная идея: НБУ сглаживает колебания, но против тенденции не играет и никаких обязательств по курсу не несет, а вся курсовая политика – засекречена. Вывод – качели будут и дальше. И их не нужно бояться: вон, считающиеся стабильными валютами евро и доллар постоянно прыгают друг относительно друга. И ничего! Наоборот, нам, среднему классу, нужно учиться прогнозировать курсовую динамику.В общем, зарабатываем на высоких процентах и прогнозе курса, но при этом тщательно отслеживаем оперативную обстановку, не отвлекаемся на ерунду, панические прогнозы и информационные спецоперации, готовимся менять планы по ситуации. Впрочем (успокаиваю я себя), скачок курса должен быть совсем катастрофичным, чтобы съесть проценты по гривневым депозитам: при условных 14% годовых точка безубыточности в перспективе 8 месяцев находится выше 30 грн за доллар!