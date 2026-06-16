Шукаю інвестора, партнера

Robert1990
Добрий день!
Ми також працюєм в цій темі. У нас є домовленості з виробниками модульних і збірних будинків.
Є напрацювання в країнах ЄС.
Готові до співробітництва.
+380984497800
Наталія
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Додано: Вів 28 січ, 2025 16:43
Партнерство по модульних будинках.
Robert1990
Добрий день!
Ми також працюєм в цій темі. У нас є домовленості з виробниками модульних і збірних будинків.
Є напрацювання в країнах ЄС.
Готові до співробітництва.
+380984497800
Наталія
Додано: Пон 07 кві, 2025 13:08
Шукаємо інвестора в бізнес від 368% річних
Пропонуємо вам унікальну інвестиційну можливість у сфері криптовалют, спрямовану на фінансування інноваційного проєкту - агрегатора ретродропів.
За нашими прогнозами, річна прибутковість від вкладень може перевищувати 368%, завдяки використанню перспективних технологій та ринкових переваг. Інвестори отримають пріоритетний статус у розподілі прибутку та детальну звітність на кожному етапі.
1. Вступ
- Назва проєкту: RetroGraf
- Про проєкт: Агрегатор ретродропів.
- Статус: Працюючий продукт з активними користувачами.
- Мета проєкту: Максимізація прибутку з ретродропів через автоматизацію, аналітику та експертну підтримку.
2. Проблематика ринку ретродропів до появи проєктів накшталт RetroGraf:
- Недостовірність джерел: Реклама, скам, непрофесійні аналітики.
- Втрата часу: Ручний пошук проєктів, відстеження оновлень.
- Високі ризики: 80% проектів — скам або низький ROI.
- Втрати: Інфоцигани, пропущені дедлайни, помилкові рішення.
3. Які переваги надає сервіс RetroGraf?
Перший all-in-one сервіс для ретрохантерів:
- База перевірених проєктів (аудит команди + AI).
- 30-параметрова аналітика: Ризики, потенціал, активності.
- Графічні звіти: Візуалізація даних для швидких рішень.
- Трекер оновлень: Класифікація на "дуже важливі", "важливі", "незначні".
- Навчання: Курс для новачків з ретрохантингу.
4. Які проблеми на ринку ретродропів вирішує сервіс RetroGraf?
- Ризики втрати інвестицій → Перевірені проєкти.
- Втрата часу → Автоматизований пошук та аналіз.
- Шахрайство → Фільтрація скаму через експертів.
- Повний аналіз ринку ретродропів для прийняття максимально раціональних інвестиційних рішень.
5. Бізнес-модель
Джерела доходу у вигляді підписок (зазначені тарифи не є виключними):
1. Підписки:
- Стартовий тариф: $20/місяць.
- Профі: $150/3 місяці.
6. Фінансові результати:
Приклад ROI для інвестора ($5,000):
- Залучення 800 користувачів:
- 20% (160): $20/місяць → $3,200.
- 40% (64): $150/3 місяці → $9,600.
- Загальний дохід: $12,800.
- Чистий прибуток: $6,136.
- Частка інвестора: $3,068 (50% від прибутку).
- Окупність: 2 місяці.
- Річна ROI: від 368% (при реінвестуванні).
7. Переваги для інвестора
- Швидка окупність: 2 місяці.
- Готовий продукт: Немає ризиків розробки.
- Контроль фінансів: Прозорість витрат/доходів.
- Масштабованість: Інвестиції можна маштабувати.
- Унікальність: Немає прямих конкурентів.
8. Мінімальний стартовий капітал для інвестування:
- $5,000.
9. Презентація проєкту
Додано: Суб 19 кві, 2025 22:38
Шукаю приватного інвестора / позику 300 000 грн під розписку
Вітаю!
Мене звати Гліб. Шукаю чесну фінансову допомогу — позику або інвестора на суму 300 000 грн для закриття боргів.
Моя ситуація:
• Маю стабільний офіційний дохід — 26 000 грн/міс
• Готовий на розписку, нотаріальний договір, інші гарантії
• Пропоную прозорий графік повернення
• Мета — не уникати відповідальності, а вирішити проблему чесно та відкрито
Ціную адекватні умови без передоплат і шахрайських схем.
Готовий вийти на відеозв’язок, надати документи, обговорити умови.
Пишіть у приват або під темою — з повагою відповім на кожен варіант.
Дякую за розуміння!
Додано: Пон 28 кві, 2025 11:06
Михайло Федоров (віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації)
Додано: Пон 21 лип, 2025 16:13
Шукаю приватного
Доброго дня!
Потрібна приватна позика на суму **20 000 грн**. Розглядаю варіанти від **приватного інвестора або P2P-кредитора**.
📌 Умови:
— Термін: до 6 місяців
— Відсотки — за домовленістю
— Можливе дострокове погашення
🧾 Готовий надати:
— Паспорт, ІПН
— Фото з документами
— Витяги з рахунку для підтвердження платоспроможності
— Проходження відеоверифікації (за потреби)
Прохання не турбувати з пропозиціями передоплат чи "страхових платежів".
Пишіть у приват або залишайте контакти для зв’язку (Telegram, Viber тощо).
Додано: Вів 16 чер, 2026 15:24
Шукаю інвестора / партнера у військовий e-commerce проєкт (М
Запускаю мобільний додаток-маркетплейс ARMY UA (тактичний одяг, взуття, екіпірування для військових та волонтерів).
Головна перевага: Налагоджено прямі контакти з пулом великих українських фабрик та імпортерів. Сформовано базу товарів із ексклюзивними гуртовими цінами (нижче середньоринкових), що гарантує високу маржинальність.
Операційна модель:
100% дропшипінг: Проєкт працює без витрат на закупівлю залишків, оренду складів та утримання власної логістики.
Автоматизація: Замовлення з додатка через API автоматично передаються на склади постачальників, які самі здійснюють відправку Новою Поштою.
Тригер конверсії: Інтеграція «Покупки частинами» (Monobank/ПриватБанк) прямо в кошик додатка. Клієнт купує в розстрочку під 0%, а ми отримуємо всю суму від банку на рахунок одразу, що повністю знімає ризик неоплати.
Технічна реалізація: Розробка першої версії (MVP) додатка на Flutter та адмін-панелі на Python передається перевіреній команді фрілансерів. Технічне завдання повністю готове, архітектура прорахована. Юридичне оформлення (ФОП) та операційний менеджмент повністю закриті з мого боку.
Що потрібно від інвестора: Фінансування розробки софту, стартового маркетингу (таргет, ASO-оптимізація в сторах) та формування пулу обігових коштів для взаєморозрахунків із банками (покриття касових розривів).
Необхідний бюджет: $6,000.
Умови: Розглядаю як дольову участь (відсоток від чистого прибутку бізнесу), так і формат позики з чітким графіком повернення під %. Детальний фін-план та кошторис розробки надам потенційному партнеру у приватні повідомлення.
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