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Гройсман повідомив, коли очікувати
на стабілізацію курсу...

Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:00

  reef написав:
  Esq написав:
  reef написав:А кто умеет? Вы..? Охотно почитаю Ваш прогноз, если конечно это будут не общие фразы о грядущем хаосе. :mrgreen:


Во как? Если мой прогноз окажется неуклюжим, то каким-то магическим образом комбинация слов ниже сможет обрести смысл? :D :D :D



Ну с Адамом Смитом то всё ясно, Вы то что умного можете нам рассказать..? :wink:


а что для вас информация закрыта?
-государство имеет долгов как шелков при слабой экономике/войне и страшной коррупции,
-без спонсоров дефолт в ближайшие 2 гола просто неминуем
-а курс национальной валюты-это технический момент, ГЛАВНОЕ чтобі эконмика в пике не свалилась

п.с. АС популист, все его прогнозы и аналитика мимо кассы
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 12:17

  prodigy написав:АС популист

Ну чего популист, просто на зарплате человек...
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:29

Re: Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу

  Адам Смит написав:рост экспортных поступлений (который очень любят анализировать всевозможные как-бы профессиональные финансовые аналитики) на курс не влияет совершенно


  Адам Смит написав:Ситуацию усугубило то, что война затронула наши наиболее промышленно значимые области, дававшие значительную долю валютных поступлений

:shock:
головний чинник росту курсу і кратні девали -"фіксація прибутку" елітами, які переводили "чесзаработану" гривню, під час шухера та пертурбацій. Чи є така можливість зараз, якщо пєтя і компанія зрозуміють, що їх часи минули?
Востаннє редагувалось d44 в Суб 13 січ, 2018 14:37, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 13 січ, 2018 14:31

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