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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1354135513561357

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 929
Висота стель
4%
40
Гарний вигляд з вікон
9%
88
Гарні, "модні" МОПи
3%
26
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
16
Зручна локація
21%
195
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
69
Раціональне планування та метраж
16%
145
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
34
Ціна
19%
173
Якість будівництва
15%
143
Всього голосів : 929
Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:36

  Долярчик написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.


....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться :D
....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець :D підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит! :mrgreen:

..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище) :roll:


Не завжди погіршить станоивще. Іноді, це гроші на лікування чи на виплату якихось боргів одним траншем. Банк же, в свою чергу, пропонує споживачеві зручний графік з невеликим щомісячним платежем. Так, перплата за рік 50%-70%. Але для людей то є вирішення поточної проблеми.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Дядюшка Скрудж написав:Если очень нужно, то ищите кредит с очень низким процентом и квартиру для сдачи в аренду с дорогой арендой. Можно отрегулировать процент кредита, например: 60% своих денег, а 40% в кредит на 5 лет и вешайте кредит на квартиранта, но только сами на кредит не работайте.

Дякую за пораду!
....і Я покищо збираю тільки поради, бо найближчих два роки в мене інші витрати...... - і що коштів не залишиться, навіть, на перший внесок :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:41

  Дядюшка Скрудж написав:
  Долярчик написав:
  Дядюшка Скрудж написав:Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.


....Я, періодично буваю в різних банках і бачу, як люди оформлюють різні кредити..... - і от мені руки чешуться :D
....але, переважно, це люди "з села", або просто бачу "роботяги"(ну так по-жебрацьки одіті і трохи затуркані) і беруть кредити....... - а Я тут такий молодець :D підкований депозитами і..... ніяк ненаважусь на кредит! :mrgreen:

..... але, чим раз, тим більше переконуюсь, що люди беруть не з добра, а швидше що наївні(а ще й від ніщити, не розуміючи до кінця, що це ще більше погіршить їхнє становище) :roll:

Совершенно верно: 90% людей абсолютно финансово безграмотны. Часто покупают айфоны в кредит, чтобы быть не хуже других. Потребительские кредиты -это безумие.


Потребительские кредиты - это двигатель роста экономики. Без них половина ритейла закрылась бы. К тому же, эти кредиты зачастую не имеют %%. Для того, кто берет за кеш и для того, кто берет в кредит - цена ОДИНАКОВАЯ. В таком случае, глупо сразу вываливать всю сумму, если этот процесс можно растянуть на полгода-год, ничего при этом не переплатив?
Viktor
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:41

  antey1969 написав:zahar_
Захар, Вы опять ставите против политики. И когда уже поймете, что такие ставки - гиблое дело?
о курсе доллара вообще молчу - его могут с марта зажать в тиски так, что к маю даже цифра 25 не исключена.

Ну це занадто оптимістична цифра.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:57

  airmax78 написав:
  kash написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/schorsa-3 ... A7NZY.html
Вот Вам Печерск, дешевле даже , не знаю на какую сторону , но там в любом случае шикарный вид , или на Родину-мать или прямо в общагу института культуры

Ага, особенно с 5го этажа. Кстати, самый галимый дом в районе. Даже риелтеры, котрые продают там квартиры плюются.

https://www.olx.ua/obyavlenie/smart-kva ... uIMoI.html
По Вашему за 40к это хуже чем хрущи которые покупает Гордон ? Дом и правда похабно построен .
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 21:57

  Viktor написав:Потребительские кредиты - это двигатель роста экономики. Без них половина ритейла закрылась бы. К тому же, эти кредиты зачастую не имеют %%. Для того, кто берет за кеш и для того, кто берет в кредит - цена ОДИНАКОВАЯ. В таком случае, глупо сразу вываливать всю сумму, если этот процесс можно растянуть на полгода-год, ничего при этом не переплатив?

Это не кредит-это называется покупка в рассрочку, очень хорошая вещь. А потребительские кредиты для экономики как бы хороши, но для заемщика зло, так как заемщик становится рабом и если этим злоупотреблять, то пожизненным рабом. Это. как алкоголизм.
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Повідомлення Додано: Чет 14 чер, 2018 22:02

  airmax78 написав:Че-то новостной фон становится куевый: https://www.unian.net/politics/amp-1015 ... i-smi.html

для кого стал куевый, оттого что Трамп озвучил (если было) вполне очевидную вещь? Я когда-то поинтересовался, сколько в Крыму татар и украинцев, будучи уверенным, что не меньше половины. ан нет- Крим переважно населен росиянцами, татар кот наплакал, а националистов-бузотеров среди них и того меньше. так что ошибка Хрущева так и осталась ошибкой, весьма неудобной
Савченко Так!
antonivs3
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