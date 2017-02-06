Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Бывалый написав:Вот сейчас ЧМ там есть дети банкиров из Монте-Карло и есть дети с босоногим детством. И как они пришли у каждого есть свой путь успеха, так же как неудач. А название школы или сумма оплаты это вопрос третестепенный.
Согласен с тем что умный и настойчивый ребенок успеха в жизни добъется где-бы он не учился, а то что барана отведут в супер школу орлом он от этого не станет. Это в теории. На практике смотрю на свое дитя -это ППЦ. На текущий момент все чего добилась школа -ненависть к учебе. Знаний -ноль. Понимаю,что надо что-то менять, не понимаю в какую сторону бежать...
Все правильно говоришь. Поэтому я и решил с первого класса отправить в нормальную школу где ему будет интересно, захватывающе учиться. Как минимум не отобьют охоту от учебы
Пс: отправь в нормальную школу. Не жалей денег. Не порть жизнь ребёнку.
Востаннє редагувалось X-Fresh в П'ят 13 лип, 2018 21:37, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Меняю свою 2К прелесть в ЖК Голосеево с шикарным видом на однушку в ЦП с твоей доплатой.
Я согласен!!!! Доплачу сколько скажешь!!!!
Высылай сканы доков - мой нотариус подготовит сделку. Моя 2ка в Голосеево 86 квадратов. Твоя однушка в ЦП сколько? 43? С ремонтом, техникой и мебелью? Давай по 500 баксов на метре на разницу в площади, учитывая мое к тебе хорошее отношение. Респект, ты подумай, твоему ребенку в эту школу ходить 10 лет!!! Каждый день хз из каких ипеней - из Изумрудного переться в почти центр. А потом - обратно. Это и дорого и опасно и времени куча будет тратиться. А так он вышел из подъезда и уже в школе. На обед - домой (язвы не будет). После уроков - сразу домой и за домашнее задание. Успеваемость повысится. С моей стороны это очень щедрое предложение. Но мне не жалко - все-таки это для детей, а дети - наше будущее.
Как думаешь, завтра успеем оформить? То, что она у тебя обременена обязательствами по договору аренды - меня не смущает. Допку с твоим арендатором подпишем и все ОК. Заодно хоть увижу в живую человека, готового штуцер за однуху на Лыбедской платить.