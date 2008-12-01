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Міняйло Заявки

Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки
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  #<1 ... 62636465
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:56

  p_a_l написав:
  Ірина_ написав:
  kiev24obmen написав:Ірина_

Добрый.
У Вас проблема в разделе Міняйло.

Если смотреть на время заявок то я СЕЙЧАС вижу 10-05, 10-05, потом идет 13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43 а потом без времени (вместо времени звездочка) и выделено желтым

Это при том что сейчас 10-10.

(13-06, 13-26, 13-48, 14-53, 15-04, 15-43) - ???? что это

Доброго дня, шановний p_a_l!
Дякую за уточнення. Колеги вже активно працюють над цими багами.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 23 кві, 2024 09:06

Нащо ви зламали заявки фізосіб?
Сервіс став незручним, неактуальний час всіх заявок + "шлейф" вчорашніх неактуальних.
Стало дуже незручно.
Я плачу за рекламу на Мінфіні і курси фінанс завжди відрізнялись від мінфіну, зараз же мої заявки звідти тягне сюди, навіщо, я ж вас не просив це робити.

Не подобається, підписку після закінчення подовжувати не буду поки не налаштуєте коректно роботу.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2024 14:38

  Rainbow написав:Нащо ви зламали заявки фізосіб?
Сервіс став незручним, неактуальний час всіх заявок + "шлейф" вчорашніх неактуальних.
Стало дуже незручно.
Я плачу за рекламу на Мінфіні і курси фінанс завжди відрізнялись від мінфіну, зараз же мої заявки звідти тягне сюди, навіщо, я ж вас не просив це робити.

Не подобається, підписку після закінчення подовжувати не буду поки не налаштуєте коректно роботу.

Доброго дня, шановний Rainbow!
Ваш фідбек передала.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлень: 4108
З нами з: 14.09.13
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  #<1 ... 62636465
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