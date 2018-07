Додано: Суб 21 лип, 2018 12:46

flyman написав: це настчот "прилічной публіки" в модних домах (вєдь в хрущиках: наркомени, алконавти і пєнси) це настчот "прилічной публіки" в модних домах (вєдь в хрущиках: наркомени, алконавти і пєнси)



исходя из моего собственного опыта, самая приличная, беспроблемная и бесконфликтная публика - в домах бывшей советской номенклатуры

воспитанные, интеллигентные и неплохо обеспеченные старички пенсионеры дадут сто очков вперед успешным нуворишам, не говоря уже об их детях

