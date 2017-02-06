Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Залишив вночі подрузі в модній новобудові де живуть-паркуються бізнесмени-крутелики на мерсах 3 пачки зпід вина з вишнями на підвіконнику в целофановому пакеті в під"їзді напроти її дверей (домофон, 2 кв. на під"їзд, 5 поверхів).
І шо, через годину вона прийшла - нічого нема.
Видно, бізнесмени голодають.
на днях видел, как приличного вида чувак запихивал во внедорожник инфинити тележку из супермаркета, а на удивленные возгласы жены бурчал шото о том, как она пригодится его маме в селе
це настчот "прилічной публіки" в модних домах (вєдь в хрущиках: наркомени, алконавти і пєнси)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman написав:це настчот "прилічной публіки" в модних домах (вєдь в хрущиках: наркомени, алконавти і пєнси)
исходя из моего собственного опыта, самая приличная, беспроблемная и бесконфликтная публика - в домах бывшей советской номенклатуры воспитанные, интеллигентные и неплохо обеспеченные старички пенсионеры дадут сто очков вперед успешным нуворишам, не говоря уже об их детях
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.