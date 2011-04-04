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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 35363738
Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 01:06

Re: Байки про банки і не тільки....

freeze написав:Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации.


Определили по залогам уже странно как то звучит. НБУ что давал рефинансирования под такие активы?
Ну и сама сумма!!! Кто эти озолотвшиеся сотрудники?
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 11:45

  freeze написав:Сотрудники Дельта банка самостоятельно увеличивали лимиты по кредитным картам клиентов, а затем снимали их без ведома владельцев карт. Таким образом вывели средств на примерно 4,5 млрд грн.

К таким выводам пришли специалисты Фонда гарантирования вкладов, проанализировав залоги, который финучреждение передавало Нацбанку в обеспечение по кредитам рефинансирования, сообщает сайт организации.

"Общая сумма мошеннических операций, проводимых с использованием сфальсифицированных документов, составляет $2,6 млрд, или 74,5 млрд грн по состоянию на 18 января 2018 года", - сообщили в Фонде.


Странно, что при этом в прессе нет шума от «кредитчиков поневоле». По идее, банк должен с них эти долги активно взыскивать
«Ученье - свет» https://forum.finance.ua/topic211936.html
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 12:00

Господа кто где столбится?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 13:23

Re: Байки про банки і не тільки....

ВТБ вроде позволяет еще пополнять депо применяя не сильно жесткие ограничения
mephala
 
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  mephala написав:ВТБ вроде позволяет еще пополнять депо применяя не сильно жесткие ограничения

С условием неспешного переезда на обслуживание в столицу.
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ruvex
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Памятуя о недавней дискуссии о паспортах после 45+, наткнулся сегодня в Райффайзен банке на объявление на кассе - суть его + паспорта 45 и 25 не принимаются для предъявления в кассу на следующий день после Дня Рождения.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 23 січ, 2018 23:55

  Oleg_Sa написав:Господа кто где столбится?

Які стовпчики? Поступово виношу все... :P
Агенти впливу кроля нишпорять по форуму. Хочуть, щоб ми тримали золоті монетки в банках під 1% і платили налоХ на прожор кроля! Всі на вихід з банків! Досить годувати прожорливого кроля! антиналоХовий майдан.
Козак-характерник
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