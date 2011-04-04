Альфа?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:38
Re: Байки про банки і не тільки....
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57
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Востаннє редагувалось Oleg_Sa в П'ят 19 жов, 2018 18:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:26
Ну может минфин сша вправлял там мозги фонду грабування, нбу и отдельным депутатам не без пользы дела
Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:58
Re: Байки про банки і не тільки....
Облиг кто-то пробовал, укргаз комисий много. Надо или на долгий срок или суммы нести им.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:15
В Руслана гривня від 17% (виплата щомісячно, з поповненням) до 18% (виплата в кінці, без поповнення) на довгі терміни.
По гривні лідер Бабайбанк мабуть.
Ну і Фарс небагато від Бабая відтає.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:38
Ше є Акорд з 16,5%, рік,виплата щомісяця, поповнення без обмежень, ціна 500 грн.
І Комінвест з 17%, 2 роки, виплата щомісячно, поповнення без обмежень, ціна 5000.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:01
в такое дно даже по 1к долл и то не стоит
п.с. ни может кроме Мега
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:05
Доллар сейчас во многих банках 5% годовых
Жадность и Отвага!
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