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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 18 чер, 2019 11:33
Stringer написав: taya77 написав:
Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті?
А в каких банках вы обслуживаетесь?
У мене Альфа, Приват, Укргаз. Але якщо потрібно, то модна відкрити рахунок і в іншому.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 11:47
taya77 написав: Stringer написав: taya77 написав:
Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті?
А в каких банках вы обслуживаетесь?
У мене Альфа, Приват, Укргаз. Але якщо потрібно, то модна відкрити рахунок і в іншому.
Ну Альфа умеет все, шо вам нуна, но есть лимиты
На картсчет Пакетной карты или прям на Сбер, оба 2620ххх
Вам на ветку и сайт Альфы нуна заглянуть, вникнуть в тарифы и фичи
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 18 чер, 2019 13:13
taya77 написав: Stringer написав: taya77 написав:
Добрий ранок! Підскажіть, будь ласка, знаходжусь у стадії продажу квартири. Гроші будуть зараховуватися на банківський рахунок. У якому банку краще відкрити рахунок. І чи можливо взагалі зробити так, щоб не сплачувати відсоток при зарахуванні грошей чи зняті?
А в каких банках вы обслуживаетесь?
У мене Альфа, Приват, Укргаз. Але якщо потрібно, то модна відкрити рахунок і в іншому.
Альфа полностью подходит под вашу задачу - вход безнала по пакетным картам бесплатно, два раза в месяц снятие налички без комиссии, могут попросить документы подтверждающие происхождение средств, но они, как я понял, у вас есть
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
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Додано: Сер 19 чер, 2019 08:42
Stringer,clientage, спасибо за ответы. Пошла на ветку Альфы вникать в тонкости )
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