RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 588589590591
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:52

  clientage написав:
  V2 написав:Думаю

Писец
З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в закордонних інтернет-магазинах карткою Visa.
чи
С 19.08.2019 по 30.11.2019 зарегистрируйтесь в акции и оплачивайте покупки в интернет-магазинах картой Visa.

Скорее всего, да, не подойдет... У меня срок Год без абонплат заканчивается 29.11, аккурат под черную пятницу. Может, кто спецом только на эти дни что-то предложит?
la9
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 02.07.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  la9 написав:без абонплат заканчивается 29.11

А перевипустити?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:58

  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:без абонплат заканчивается 29.11

А перевипустити?

То есть?
la9
 
Повідомлень: 1465
З нами з: 02.07.09
Подякував: 257 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:58

  clientage написав:
  V2 написав:Думаю

Писец
З 19.08.2019 до 30.11.2019 зареєструйтеся в акції та оплачуйте покупки в закордонних інтернет-магазинах карткою Visa.
чи
С 19.08.2019 по 30.11.2019 зарегистрируйтесь в акции и оплачивайте покупки в интернет-магазинах картой Visa.


Чат однозначно тлумачить тільки про закордонні магазини.
А я вже думав почати користуватися Приватом :(
V2
4
 
Повідомлень: 6285
З нами з: 03.07.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 981 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:01

  la9 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:без абонплат заканчивается 29.11

А перевипустити?

То есть?

Питання знімаєтьться, Год прочитав як Голд.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 30038
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1514 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 18:54

Колеги накопали дуже цікавий артефакт про ощадбанку

"В этом контексте Украина также намерена отменить действующую полную государственную гарантию депозитов в Ощадбанке до конца декабря 2019 года."

https://lb.ua/economics/2018/12/20/4154 ... 0nuyu.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6412
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 19:11

Акційна пропозиція діє для всіх вкладів у національній валюті із виплатою відсотків в кінці терміну.
----
Виплата в кінці...паршива умова...% не капіталізуються.
ПОРОХ виплачує щомісячно.[/quote]
Форвард на 6 мес 17,75+1% от Минфина с ежемесячными процентами и пополнением
SAndriy1
 
Повідомлень: 342
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 20:23

  SAndriy1 написав:Форвард на 6 мес 17,75+1% от Минфина с ежемесячными процентами и пополнением

В акции не участвуют депозиты

Клиентов, которые ранее размещали вклад в Forward Bank
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
Повідомлень: 4615
З нами з: 19.01.08
Подякував: 21 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 21:19

  Вкладчик1234 написав:
  la9 написав:Коллеги, а чем сейчас можно заплатить за Год без абонплат на водафон с плюшками?

Не уверен, что оплата телефона прокатит, но как вариант
https://promos.privatbank.ua/ru/chernaya-pyatnica-pozaviduet

Вика вроде ж 2% даст за онлайн.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5649
З нами з: 20.01.15
Подякував: 360 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 588589590591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 211543
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 79283
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 20231
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.