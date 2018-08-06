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10 фактов про MONOBANK
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 11 кві, 2019 10:05
Смотрите видео и узнавайте больше о monobank:
Как открыть счет в monobank и получить банковскую карту monobank, если этот банк работает без отделений.
Индивидуальный кредитный лимит: от чего он зависит и как получить больше кредитных денег.
Сколько длится льготный период.
Зачем открывать именные карты и что такое карта Iron Bank.
Как покупать валюту в мобильном приложении monobank.
Как насчитываются кэшбеки и процент на остаток.
Что такое функция Shake-to-pay.
С ув.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:46
Кто смотрит эти видео? Мне проще почитать и вычленить важное, а не смотреть и слушать.
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Додано: Нед 21 лип, 2019 14:04
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кожен індивідуально обирає свій варіант аналізу та черпання інформації
З пов.
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Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 1127
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 827 раз.
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