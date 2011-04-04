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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 701702703704
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:36

  Investor_K написав:
  J написав:ОВГЗ 9% - 11% в грн


Все йде до того що на депозитах особливо не заробиш....

Тітка криза прийде...знову на депо шось буде капати...ну і зараз хто запасся шось капає.
Он сьогодні ще в Братків від 10К можна на рік 17,5% спійиати +0,5% бонус чистими.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:46

  Investor_K написав:
  J написав:ОВГЗ 9% - 11% в грн


Все йде до того що на депозитах особливо не заробиш....


абсолютно згідний, імхо останній рік, коли ще видно останній вагон поїзда...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:47

Увага увага
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поспішіть застовбитись під нормлаьні умови,
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 14:55

Re: Байки про банки і не тільки....

Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 16:24

Investor_K

На какой срок?
NDV
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:10

  chipmunk написав:Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться ;)

Якби Ви ще сказали коли...ціни б Вам не було.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 17:10

Ярославський планує придбати у Пінчука банк Кредит Дніпро

Власник групи DCH Олександр Ярославський повідомив в Національний банк про своє бажання купити Банк Кредит Дніпро у Віктора Пінчука.

Про це розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв'ю FinClub

"Усе вірно, пан Ярославський подав відповідного листа про наміри на початку грудня. Але документи на узгодження істотної участі в банку ми поки не отримували", – підтвердила Рожкова

Оцінити цю угоду в НБУ поки не можуть.

"На поточний момент складно оцінити угоду, оскільки нам невідомі ключові умови, в тому числі розмір придбаного пакета. Багато що також залежатиме від планів пана Ярославського з розвитку банку. Ці та інші речі ми будемо обговорювати з Олександром після отримання повного пакета", – підкреслила вона.
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 18:42

Від Катерини...частина друга
https://finclub.net/ua/analytics/kateryna-rozhkova-oshchadbank-potribno-plavno-vvodyty-u-fhvfo.html
Як на мене позиція по Пишці помилкова.
Спочатку за вуха ЕБРР притягнути а потім під Фонд а не навпаки...що вилами по воді писано.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2020 20:08

  chipmunk написав:Спокійно, буде черговий девал і щастя повернеться ;)

Гарбуз, давай девал! ( с) :P

Девал нечаянно нагрянет,
Когда его совсем не ждешь.
И каждый доллар сразу станет
Удивительно хорош
И ты поешь... :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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