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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 19 чер, 2021 19:50
Народ, подскажите, у кого есть календарь НБУ со всеми выходными и праздничными датами в 2021г.
А то я куда-то свой потеряла или удалила.
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lubopytnaya
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