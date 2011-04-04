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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:09
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 09 вер, 2024 12:43
ай да красавчікі
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:24
ІПСО від НБУ
А це точна є банківськи профі?
Банки завжди встановлювали (початковий) кредитний ліміт на 3..6 з/п
А ці тупики як будуть обраховувати офдохід: в середньому (з індексацією) за всі роки трудового стажу із враХуванням середньго доходу від депо/ОВДП і особистих витрат згідно соціального статусу... чи спробують отримати довідку про з/п на ТОТ за останні півроку
... може таки Кровосісю хай повернуть. Той казав, що достатньо кожному мати свій город, щоби була капуста
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:30
Хз в деяких у мене особисто стеля 100к , проте зп за 3 місяці вище , також виплати від ПФУ .
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:36
Якось лайтово заходять. Чому не одразу публічний реєстр доходів та витрат при НБУ? А то пропонують банкам сасим домовитися.
Додано: Пон 09 вер, 2024 14:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Пон 09 вер, 2024 15:27
НБУ вже пише, що все фейк і вони нічого такого не хочуть
UPD. Я так розумію, що "фейк" полягає саме у тому, що НБУ запроваджувати нічого не буде, а товстий натяк для банків буде їхньою "ініціативою". От сам цей
Додано: Пон 09 вер, 2024 20:01
❗️БАНКИ ЗАТЯГУЮТЬ ЗАШМОРГ
▪️Під гаслами боротьби за свободу України влада все більше позбавляє особистої свободи громадян України. Перш за все фінансової. Ми писали про наміри влади скасувати банківську таємницю, обмежити витрати з банківських рахунків та перекази між банківськими картками. Розмірковують навіть над тим, щоб заморозити банківські вклади громадян аби використати ці гроші для зменшення дефіциту бюджету. Посилюють фінансовий моніторинг і вже обговорюють плани встановлення лімітів на поповнення банківських рахунків і витрати відповідно до сум задекларованих доходів.
▪️НБУ рекомендує банкам встановити ліміти, які дорівнюватимуть офіційному доходу, зазначеному в анкеті. Наприклад, людина вказала і підтверджує щомісячний дохід 20 000 грн - щойно оборот за карткою зайде за цю суму, рахунок буде автоматично заблоковано і власнику надішлють запит щодо походження грошей. Крім цього, планують створити єдиний контроль за доходами і витратами громадян, щоб вони не могли обходити ліміти через використання рахунків в інших банках.
▪️Регулятор вважає, що таке обмеження допоможе вивести з тіні мільярди доларів, які знаходяться на руках у громадян, зокрема посилить державний контроль за незаконними криптообмінниками. Насправді, це наступ на свободу особистості. Досі два субʼєкти - держава і громадянин - грали за однаковими правилами: держава в особі чиновників крала і розтринькувала податки, а позбавлений законного права відмови громадянин їй недоплачував. Все було відносно справедливо. Але тепер влада прагне в односторонньому порядку змінити правила гри: громадяни мають жити чесно і не приховувати доходи, тоді як державні чиновники далі розкрадатимуть чесно сплачені людьми податки. Так не буде!
🔺Влада будить революцію, адже війна за свободу і незалежність для України передусім має на меті побудову країни вільних людей. Якщо влада мародерів позбавляє українців свободи, то українці позбавлять мародерів влади, скільки б ці паразити на тілі народу не прикривалися війною.
#банки #фінмоніторинг #податки
🇺🇦
Додано: Пон 09 вер, 2024 23:22
Верно подмечено.Это не мы, это банки сами захотят.
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