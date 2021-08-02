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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1051105210531054
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:10

В усіх цих історіях мене турбує тільки одне питання, чи дійсно, як писав Шевченко, «неначе люди подуріли»?
Ну хіба реально «Ніхто ніде не гомонів»?
Невже тільки «Сичі в гаю перекликались, та ясен раз у рас скрипів»?
Ну не буду себе вихваляти - але треба:
- чому я, прибувши в Туреччину як турист, знайшов - розпитавши людей - ледве не найкращій будинок в мікрорайоні? Чому в мене вистачило розуму поговорити з мешканцями, які щойно купили квартиру в будинку?
Ось голова ОСББ сьогодні фото надіслав (вил на плавальний басейн):
Зображення
- чому я, шукаючи для себе нову квартиру у Львові (бо набридло жити в «старому фонді», де або треба топити піч, побудовану ще за Франца Йосипа Другого, або йти в спальню до жінки через кухню з газовою колонкою, і це при тому, що один форумний єврей наполегливо розказує на цьому форумі - від голоду, холоду та власної дурноти - що я народився під його синагогою в місті, де є якась «Чечеловка», про існування якої він оповістив всіх киян) - так ось, шукаючи нову квартиру у Львові, я ретельно розпитав перевірених друзів, які вклалися саме в цей ЖК. І друзі - не лох якись форумний, яких тут линдає достатньо, а людина справжня - бойовий офіцер і був в Афгані… радив вкластися на етапі третього поверха саме сюди…
Тепер я - хоч і не мешкаю у Львові - але маю там як «запасний аеродром» гарну квартиру в гарному будинку і - головне - з гарними сусідами…

Як говорив Жванецький, може в консерваторії (тобто в голові) треба щось змінювати?
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:09

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Возвращайся "Семёныч" на батькивщыну
Будешь главным консервным(-аторным) начальником
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 20:37

Учень Шмуеля Каменецького вже свої поради киянам роздав.
Тепер вже доповз і до «львівської» гілки… зараз буде розказувати львівʼянам про «Чечеловку». Киянам вже всі вуха прожужжав…
akurt
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