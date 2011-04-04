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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1903190419051906

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 19 чер, 2025 19:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:Зокрема, НБУ розпочав справжню війну з операціями з купівлі валютних ОВДП (українських державних облігацій внутрішньої позики) за гривню.

Не понятно как можно воевать с тем, чего по природе валютных ОВГЗ существовать не может и судя по "Тому цілком логічно дозволити таким інвесторам купувати у Мінфіну валютні ОВДП за національну валюту" таки и не существует. Вся остальная простыня, как я понял, фантазии на основе этого утверждения и можно её не читать.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:57

грабують аж гай гуде... війна все спише
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НБУ сплатив банкам за депозитними сертифікатами за час війни більше 200 млрд грн.

Кому пішли ці гроші?

За ОВДП - значна частина державним банкам, в тому числі, на їх неефективні адміністративні витрати.

За депосертифікатами НБУ - 60% виплат доходу пішло приватним банкам, зокрема олігархічним та іноземним.

Сумарна переплата внаслідок політики завищення облікової ставки НБУ склала до 400 млрд грн або 10 млрд дол за час війни.

При цьому, висока облікова ставка не виконує своє формальне призначення:

1. Ставки за депозитами населення в банках суттєво не зростають. Більше того, 65-70% коштів населення в банках - кошти до запитання на рахунках та картках під околонульовий відсоток.

2. Відтік капіталу з країни блокується прямими адміністративними заборонами, але схеми із фіктивним імпортом і досі діють.

3. Інфляція висока, галопуюча, 14-15% у річному вимірі.
Це ще раз доводить, що причиною жорсткої монетарної політики НБУ, можливо є не формальні приводи на кшталт боротьби з інфляцією, а банальне збагачення під час війни вузького фінансового лобі, такого собі "клубу друзів Інститутської".

О.Кущ
greenozon
 
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