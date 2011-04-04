А разве акционеры отвечают своим имуществом за дела АО?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 02 лип, 2025 17:50
Додано: Сер 02 лип, 2025 18:01
Ну можно и
Т.е. имущество у физиков от АО, конечно, отвязано и поэтому не идёт в уплату по долгам АО. Но за личные действия есть и другая ответственность.
Додано: Суб 05 лип, 2025 11:35
Re: Байки про банки і не тільки....
Підкажіть чи є окрема гілка про РЕВОЛЮТ?
Додано: Суб 05 лип, 2025 11:40
Додано: Суб 05 лип, 2025 12:23
Какая-то Revolut есть. Даже со свежими постами.
Додано: Суб 05 лип, 2025 12:31
тут Revolut
Додано: Вів 08 лип, 2025 20:13
Якщо у Трампа нічого не вийде з митами, реіндустріалізацією та зниженням дефіциту бюджету США з 6,6% до 2-3% ВВП, а також не вдасться кардинально уповільнити зростання держборгу США і вартість його обслуговування, я даю приблизно більше 50% ймовірності, що в 2028 році напередодні виборів Трамп може ініціювати реструктуризацію
Він такий, він зможе. Інший на його місці просто не наважиться (може це і є його історична місія?)
Хоча не виключено, що це може статися раніше.
І тоді світ точно опиниться у реальності нової світової фінансової системи.
Адже зараз вимальовується наступна реальність: з одного боку поява цифрового юаня та глобальної системи розрахунків у ньому, а з іншого – usdt, тобто стейблкоіни в доларі, які спираються на .... трежеріс, створюючи ілюзію наднадійності.
Загалом, настає час максимум середньострокових операцій із трежерями (це якщо до погашення тримати).
Максимум – до 2 років.
Тривожно за резерви НБУ, які, в основному, у трежеріс.
Хоча це зараз для нас проблема десятого порядку.
О. Кущ
Додано: Пон 14 лип, 2025 10:30
Re: Байки про банки і не тільки....
13 соток білих з плямами, штампами, випраних (весь неліквід який осідав роками) . Ні комбанки, ні ощад на відділеннях брати не хотіли.
В центральному ощаді госпітальна 12 навіть не глянули на них, машинка пропустила і відразу внесли на карту (знімати буду по перед замовленню сині на домашньому відділенні) . Ну і ясна справа можна було здати в гривню.
Додано: Вів 15 лип, 2025 12:45
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Розірвання відносин за ініціативою банку: скільки вам доведеться заплатити
Додано: Сер 16 лип, 2025 07:07
Re: Байки про банки і не тільки....
Підкажіть будь ласка банки з прямим кросом. І бажано адекватним
Що вже бачу (користуюсь) :
Кредо (анлім, непоганий крос)
Сенс (ліміти зняття 2 по 2к в місяць, позор)
ALTbank (ліміт 5 по 2к)
Обмінки дають гірші кроси чомусь, причому в обидва боки.
|