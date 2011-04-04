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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1906190719081909

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:11

У ЗМІ пишуть, що звільнення загрожує голові Національного банку Пишному. Повідомляється, що його відносини з офісом Зеленського різко погіршилися. Там Пишний підозрюється в допомозі Порошенку. Після введення санкцій проти Порошенка він повинен бути негайно знятий з управління Міжнародного інвестиційного банку – ключового елементу його бізнес-імперії. Однак Пишний дуже довго тягнув з цим рішенням і таким чином віддавав Порошенку час на виведення коштів з банку. В результаті банк перетворився з прибуткового на збитковий. В офісі запідозрили, що саме це зробив глава Національного банку - або з політичних причин, або, швидше за все, з матеріальних інтересів.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:ой, платіж не проходить, вам зараз смс з кодом прийде

  Hotab написав:Коротше 3.14 дріла сказав що може перевести мені гроші саме або на ощадбанк, або Райф.

А куда у него не проходил платеж?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:20

Сибарит
Ну якби я погодився гроші прийняти прямо на карту, дав її номер, він типу пересилає мені гроші за товар , а вони типу заблоковані, треба смс для розблокування. Там може і псевдо банк подзвонити, спитати код для розблокування грошей.
Ну нам всім ясно, що ніякі смс для прийому грошей не треба, але ж розрахунок на фінансово безграмотних.

Тут суть питання: ці суки знають де є гроші, де нема. Просто знаючи мій номер телефону з оголошення. Ну і матуть (це моє припущення) що саме вхід в ощад і Райф найпростіший, по лише смс на номер . В інші акаунти йому було б (може) складніше увійти. Я не знаю, я припускаю.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 21:51

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:Ну якби я погодився гроші прийняти прямо на карту, дав її номер

Это было до того, как был озвучен список банков или после?

Если после,
  Hotab написав:Ну і матуть (це моє припущення) що саме вхід в ощад і Райф найпростіший, по лише смс на номер . В інші акаунти йому було б (може) складніше увійти.

этот вариант наиболее вероятный.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:16

Сибарит
Ні, я йому не оголошував список. Він в тлг зразу заспівав «беру! Відправлю гроші всю суму , а потім ви відправите, тільки я ФОП і мені велика комісія на всі банки крім ощад і Райф».
Далі я вислав фотку члена, і сказав що його аккаунт йому вже на ОЛХ з моєї подачі закрили. Він розкрився, що акаунти ОЛХ купляє по 10 штук за день по 5 дол. Ну типу я йому нічого не напаскудив.
Наступного разу, якщо така публіка буде писати, спробую дізнатись де бере інфу про банки і рахунки.
Hotab
 
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