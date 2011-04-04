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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1908190919101911

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:15

Amethyst


Так, у нас війна, але шо ж було до цього 30 років?!

Не було:
- військового збору
Було:
- зп в конвертах практично всюди, де зп більше 2 мінімалок
Всюди ФОПи (по типу долярека), які в казну копійки, а самі за 2-3 роки на китайських тапках купляли чергову квартиру (вже під оренду). . При цьому військовий жив все життя на орендних хатах і мав грошей виключно на їжу .
Особисто я лише на фінансовому форумі (тут) дізнався, що 2000-ні до 2008 року (до девалу) були жирні. Не було в армії ніяких жирних років. Навіть у супер профі, льотчиків інструкторів. Всі розбігались куди могли.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:47

Re: Байки про банки і не тільки....

  Hotab написав:Не було в армії ніяких жирних років. Навіть у супер профі, льотчиків інструкторів.
Ну так, бути офіцером дуже добре, коли немає війни... а от коли війна, то хоч вішайся. Хоча завжди вистачає і пота і крові ((
І я можу на прикладі своєї великої родини (5 сімей) порівняти статки, спосіб життя протягом 3..4 поколінь :wink:
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 27 лип, 2025 14:03, всього редагувалось 2 разів.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:55

Amethyst

Ну так, бути офіцером дуже добре, коли немає війни... а от коли війна, то хоч вішайся. Хоча завжди вистачає і пота і крові ((

офіцером в українській армії добре не було ніколи. Завжди на грані виживання і можливо Ланос в кредит. Зараз трохи краще, але вже з прямим ризиком загинути.
А оті інструктори зразку 2008 року, які не відчували і близько отих ваших «жирного 2008го», якраз з нуля вчили літати тих, кому зараз 30-35 років, і хто зараз навчається (вже вивчився ) на F-16 та інші Міражі.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:18

Hotab Прапорщикам на зав.майном й генералам - досить непогано
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 14:25

  Visky написав:Hotab Прапорщикам на зав.майном й генералам - досить непогано

Можливо. Але це дуже малий відсоток від загальної чисельності
Hotab
 
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