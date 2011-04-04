RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1909191019111912

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 241
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
33
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
30
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:23

  moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.

тобто шахраї, якщо хакнуть то отримають джекпот? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9259
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:30

  Shaman написав:тобто шахраї, якщо хакнуть то отримають джекпот? :lol:

Не без этого. Вообще я давно в разных форумах и чатах встречал мечты, чтобы кто-то написал одно нормальное приложение (а ещё круче - с вебверсией) и стало можно делать операции не только через глючное и ограниченное где попало по функционалу родное приложение банка (в частности, SSA). Может то и мошенники были :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 23.03.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:35

Re: Байки про банки і не тільки....

Я не знаю конечно, у кого как, но у меня в принципе не получается что-то откладывать)) Тем более, хранить в банках))
ira_karbazina
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:59

  ira_karbazina написав:Я не знаю конечно, у кого как, но у меня в принципе не получается что-то откладывать)) Тем более, хранить в банках))

В банках хранить надо только, если они стеклянные. А топичные для переводов прежде всего. Кто ж в них хранит? И у меня обычно суммарный остаток по счетам в глубоком минусе.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5788
З нами з: 23.03.18
Подякував: 66 раз.
Подякували: 706 раз.
 
Профіль
 
1
6
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:00

  moveton написав:А тем временем в БСУ назревает реальная революция. Послезавтра вступает в силу постанова НБУ "Про затвердження Положення про відкритий банкінг в Україні". Это не то, чтобы резкая новость (вот, например, статья годичной давности), но и напоминают о ней мало. А ведь это то, что мы раньше и преставить не могли: доступ к банковскому процессингу будет не только через закрытые приложения банков, а и через открытые API. В новостях об этом приводят пример, что можно будет оплатить покупку совместно картами не только одного банка, как сейчас, а нескольких. Но это ж только очень частный случай. В теории, наконец-то становится можно создать универсальное приложение, где будут сведены счета и операции всех банков.


це і вправду революція можна сказати
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.07.25
Подякував: 10 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1909191019111912
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
253 284057
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 143232
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 58197
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1294)
31.07.2025 19:05
Ринок ОВДП (9305)
31.07.2025 18:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.