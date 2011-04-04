Додано: Пон 04 сер, 2025 17:15

Driver написав: Работодатель подаёт отчётность, платит ЕСВ - и через пару-тройку дней инфа за предыдущий месяц обновляется в эл.кабинете ПФУ и отображается, если взять ОК-7.

Может это Дия тормозит? (или где щас можно ОК-7 брать?) Работодатель подаёт отчётность, платит ЕСВ - и через пару-тройку дней инфа за предыдущий месяц обновляется в эл.кабинете ПФУ и отображается, если взять ОК-7.Может это Дия тормозит? (или где щас можно ОК-7 брать?)

Про OK-7 не скажу (в моём случае она не интересна), а справка о доходах с кабинета налоговой, которую я прям сейчас сгенерировал, включает в себя июньские выплаты по ОВГЗ. Возможно, что зарплата, о которой отчётность помесячная, тоже относительно оперативно добавляется. Но вот доход ФОП (декларация была минимум пару недель назад, если что) там по-прежнему только за первый квартал и думаю, что второй появится, как обычно: 15 августа (крайний срок отчёта) + 2-3 дня на обработку. Уж не знаю где берут такую современную налоговую, чтобы квартальный доход ФОП видеть уже через три недели после конца квартала, а не через полтора-два месяца. Да, определённые вещи есть и раньше, но не все. А не полная справка - это всё равно, что её нет.