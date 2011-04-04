RSS
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 07:33


І податків типу платить купу, бо в нього ЗП велика, хоча в реалі він лише чужі податки проїдає.



У sergey_sryvkin запущена форма дислексіі.
Щодо «навіть не знає скільки він тих податків платить», може хтось і не знає, не всі вникають. Ну як мінімум про ЄСВ, який працівник не бачить ніде, якщо спеціально не поцікавиться. Але ПДФО І ВЗ важко не знати, бо в робочому контракті вказано наприклад 8 куїв зарплати, а по факту падає 6+ , то як тут можна щось не знати??
Віддавати «потримавши в руках» може і важче. Саме тому я і вказував,,що приклад пана yama “але я звільнивши себе від сплати податків, доначу на ЗСУ» це нісенітниця. Сьогодні задонатив, а завтра вирішив що самому мало. Віддавати те що потримав важче, та ще якщо і не обовʼязково віддавати, ніхто не дізнається і не накаже за недоплату. .
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:39

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:Ну вот я типовой ИТ ФЛП, долговременно работающий на одного заказчика. По форме я бизнесмен, по сути на зарплате с праздниками и отпусками. Куда меня?


В гуси. А гусей - щипают.
Вот вроде бы все верно написали оба, как по книжке, но есть нюанс. Все зависит от страны.
Например в одних странах - чем выше ты ползешь по цепочке Раб-спец-самозанятый-фоп-тов-траст, тем меньше ты платишь налогов, беря на себя риски.

Вот обычный раб - он платит все за всех. но обычно не знает сколько он реально платит.
а ТОВ может поставить машину диектора(собственника) и зама(второго учредителя) на баланс и списывать туда доход(на СТО\Заправки), чтоб в итоге меньше заплатить налога на прибыль... Еще ТОВ может и НДС вернуть с экспорта, ну или сбалансить если б2б и не платить на это налог, а раб за него заплатит покупая хлебушек, пивко и прочие конЕчные продукты....
А траст вообще хрен отследишь, особенно в зоне офшоров )))

Все мегаупрощенно, но думаю смысл ясен. Именно поэтому крупные корпы имеют своих людей в конгресо-парламентах, чтоб принимать законы именно для гусей а не себя любимых....
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 10:46

Re: Байки про банки і не тільки....

  dimo_0n написав:Именно поэтому крупные корпы имеют своих людей в конгресо-парламентах
Но и есть допрасходы на этих людишек.
Технолооджия :mrgreen:
