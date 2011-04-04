|
Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 14 сер, 2025 16:19
Hotab написав:
... Але ПДФО І ВЗ важко не знати, бо в робочому контракті вказано наприклад 8 куїв зарплати, а по факту падає 6+ , то як тут можна щось не знати??
А если в трудовом договоре уже указана зряплата нетто? (мой случай на первой работе)
А если все условия в коллективном договоре, но тебе его не показывают? А в приказе о приёме на работу что-то типа "зряплата согласно тарифной сетке" (мой случай на второй работе)
Ну или как-то так:
moveton написав:
Наверное, точно так же, как можно не знать, например, содержимое ДКБО своего банка на 200+ страниц. Казалось бы ну как, ведь написано и даже заставляют расписываться, что ознакомлен. Но как-то удаётся.
Варианты не знать ПДФО и ВЗ есть, в общем
Додано: Чет 14 сер, 2025 23:15
moveton написав:
Та, вроде, о другом. Но попробуем разобраться в определениях.
sergey_sryvkin написав:
Якщо ви ФОП з однім клієнтом, то тут теж все просто - якщо ви свідомо обрали саме цього клієнта, але можете і передумати, працювати з іншими, на інших умовах - то ви підприємець.
У нас пока не вернули крепостное право. Человек на зарплате тоже выбирает себе работодателя сознательно. Может передумать и уволиться, устроиться на работу где-то ещё в том числе и на других условиях. Оформление на зарплату ограничивает произвол исключительно работодателя, а у работника все те же самые свободы. Получается, что все предприниматели в таком определении? А зачем такое определение тогда нужно?
Це питання, про себе - поставили ви. Я просто описав вам своє бачення. Може у вас воно інше, я ж не знаю.
Спитаю по іншому - ви колись були підприємцем? Не формально, а реально. Шукали клієнтів, вели кількох одночасно, обирали форму організації бізнесу, приймали організаційні та фінансові рішення?..
Якщо ні, то відповідь на ваше питання очевидна - ви найманий працівник, оформлений як ФОП.
Якщо так, то вам має бути зрозуміла ідея: якщо ви ВЖЕ підприємець, але тимчасово обрали для себе співпрацю з одним клієнтом, як найефективнішу концентрацію зусиль на поточному часовому відрізку, то можна казати що ви все ще підприємець... можливо
Інакше найманий працівник.
Якщо сама ідея вашої діяльності віддає перевагу роботі на одного клієнта, тобто ви просто шукаєте собі ОДНОГО клієнта як ГОЛОВНОГО роботодавця, то ви найманий працівник, що прикривається фопом.
moveton написав: sergey_sryvkin написав:
Якщо ви просто влаштувалися до того клієнта на роботу, як працівник, а він вам наказав оформити ФОПа, платити певний податок, і від вас то ніяк не залежить - то ви найманий працівник, ще й потенційно порушник трудового законодавства
Ерунда какая-то. Приказать оформить ФЛП - это в принципе не законно и поэтому никто таких приказов и не издаёт. Уволить по сокращению штата (а то и по ликвидации организации), а потом нанять уже, как ФЛП - запросто и никакого нарушения в этом нет. Замена способа уплаты налогов к этому прилагается уже косвенным образом, как требование уже НКУ, а не работодателя. Ну и в целом эту болезнь уже пережили и обычно о форме отношений уже договариваются заранее, так что предлагаю этот вариант даже не рассматривать. Так вот, если я нанимался, как работник на зарплату, а работодатель НЕ приказывает не оформить ФЛП, то я буду работником на зарплате? Или я таки предприниматель?
Справа не в наказах, а в підході. Якщо ви просто знайшли собі роботу як найманий працівник, і задля цього оформились ФОПом, по вашому бажанню, чи по бажанню роботодавця, неважливо - ви по суті найманий працівник. Бо робите роботу, яку вам каже роботодавець, виконуєте вказівки.
Якщо ви підприємець, який сам обирає яку роботу і для кого і коли робити, і на яких умовах, а в ідеалі ще можете залучати за потреби людей та ресурси - то ви підприємець. Бо саме ви є джерелом та ініціатором бізнес процесу.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 08:33
sergey_sryvkin написав:
Спитаю по іншому - ви колись були підприємцем?
Якщо взяти мій кейс, то в мене є ФОП. Я є овнером декількох ТОВ, а також займаю не "генеральну" посаду в деякому "критичному підприємстві" щоб мати бронь(та я витрачаю там дейкий час на роботу насправді, а не рахусь лише по бумагах).
Куди ви мене запишите? А якщо ви лише будете знаєти що я лише найманий працівник?
Все залежить від точки зору та перевіреної інформації, якої ви володієте.
Трохи дам офтопу з своїх думок:
У нас багато стереотипних думок. Совкових. Якщо на дорогому авто - то або вор, або фермер. Якщо отримав бронь - то точно за хабаря(привіт Песікот!).
Взагалі люба людина - це підприємець. Навіть наймана. Бо коли вона вирішує після універу знайти роботу - вона з купою інших людей починає робити резюме, розсилати їх, якось себе продавати роботодавцю на співбесідах. Потім робить шаги щоб успішно пройти випробувальний термін.... Десь так само проходе у пошуках відносин. Людина дбає про зовнішній вигляд, робить якісь спроби для знайомств, щось там даре у вигляді квіт, походів у кіно... Та богато чого вирішує кожен пересічний. Так, маштабі може і інши, але це все теж можна віднести до підприємців, тільки фокус,ціль та ЦА - інша.
Наприклад чи можна рахувати купи-продаєк як підприємців - хтось скаже ЗВІСНО. А я не розумію, чому кінцевий споживач повинен їм платити їх комсу, це як якась пухлина в наш час. Вони просто сидять на потоці, та хочуть отримувати бариши як у 1990-2000. Я недавно був на місцевому ринку, шмоточному. Я не розумію - як люди можуть там щось купувати... Ті 2 поверхові котейнери, поміряти щось на картонці.... Та і ціна - вибачте. Мені простіше або самому заказати з інтернету з якогось забугорного магазину, або купити щось в сансея-кропо-бершко-пулнбірах, з більшою вигодою(що до ціни)... Шмотовий ринок мені став нагадувати великий секондхенд.... А ті хозяєва контейнерів - НЕ підприємців, а людей, яки продовжуть чпокати труп дохлої коняки...
Звісно це моє субєктивне ІМХО.
Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:00
dimo_0n написав: sergey_sryvkin написав:
Спитаю по іншому - ви колись були підприємцем?
Якщо взяти мій кейс, то в мене є ФОП. Я є овнером декількох ТОВ, а також займаю не "генеральну" посаду в деякому "критичному підприємстві"
Куди ви мене запишите?
Чому я маю вас кудись записувати? Самі вирішуйте. Якщо ви не "фунт", то, мабуть, підприємець.
dimo_0n написав:
"Взагалі люба людина - це підприємець. Навіть наймана."
Ага, кожен з нас президент. Цю чухню я вже чув
dimo_0n написав:
Наприклад чи можна рахувати купи-продаєк як підприємців - хтось скаже ЗВІСНО. А я не розумію, чому кінцевий споживач повинен їм платити їх комсу
По перше, їх ваша думка про це не турбує абсолютно.
По друге, не розумієте - не платіть.
Світ великий, вертиться не тільки навколо вас
Моя думка - якщо людина вміє організувати бізнес процес, знайти клієнта та отримати гроші, то вона підприємець. Навіть якщо вона продає тільки джинси на картонках.
Якщо вона стоїть там же реалізатором - найманий працівник.
