"Робин Гуд был очень честным и справедливым. Он грабил богатых и отдавал бедным. Потом грабил бедных которые богатели, после того, как он им отдавал. Награбленное раздавал обедневшим богатым, т.е. возвращал долг. Короче, хобби у него было такое, занимался оборотом материальных ценностей, находился у истока банковского дела."
а на відсотки з цього обороту він й жив
Іноді ще виставляючи відсотки тим мешканцям округи, які вилітали з грейсу
Я про нього ще в шкільний період книжку читав, так от грабував він зазвичай бідних, подорожніх без почту. Навіть жебрака, який його відлупив залізною палицею. Допомагав теж не бідним - позичив гігантську суму 4тис фунтів лицарю, які потім відібрав у кредитора, знаючи, що той їде без охорони
Как обычно, называют "краде", пусть и в кавычках, а под настоящее воровство в статье попадают разве что скрутки и те написано, что уменьшились (интересно, как считали?) да и в целом сумма относительно не большая. Всё остальное - это мечты Гетманцева на сколько бы больше поступило в бюджет, если бы делали то же самое, но налогов платили по максимальной ставке. Так можно произвольную сумму намечтать ("сто тысяч зрителей по одному рублю!!! - Сумасшедшие деньги!").
Не раскрыто при этом что такое "посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему". Ещё поднять военный сбор с тех, кто его платит, чтобы и они в тень ушли?
moveton написав:Не раскрыто при этом что такое "посилювати суспільний тиск, щоб вирішити цю проблему". Ещё поднять военный сбор с тех, кто его платит, чтобы и они в тень ушли?
А как тогда будут "зарабатывать" "свои" , ...
Кстати, уже идёт примерно по ожидаемому сценарию. Принудительный перевод высокодоходных ФОПов в плательщиков НДС ещё только в глубоком законопроекте, который даже не начали обсуждать (т.е. в таком же статусе, как соседний, предлагающий минимальную пенсию до 25к грн поднять), но автоматическая перерегистрация уже разрабатывается. Отнять и поделить - это наше всё и почему-то под декоммунизацию не подпадает.
душевно больной спрос на синюю и белую краску, в Днепре ,НЕ построить а просто покрасить комунальну дорогу и заробляти бабло і головне не в бюджет міста і для громады