RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1926192719281929

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 12:59

  WallNutPen написав:Скажите у вас есть действующие кредитки Сенс-банка открытые ранее? Если есть они были видны в УБКИ? Дело в том что на днях Сенс-банк, который по ряду кредиток годами не передавал данные в УБКИ - это сделал. Поэтому у многих клиентов увеличилось количество кредитных договоров, долгов и ухудшился кредитный рейтинг.
Да, есть Ред 2.0. Открыта годы назад.
В УБКИ брал кред.историю осенью - этой карты там не было.

Правда, не совсем понял, какая связь между УБКИ и МБКИ. Таки сообщение пришло от второго.

  WallNutPen написав:Ну а ваш поход в ЦНАП - это просто случайное совпадение - вангую что главная причина - Сеня!

Дай Бог чтобы так!
Запрос в МБКИ на получение кред.истории отправил. Жду...
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 471
З нами з: 13.06.16
Подякував: 77 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  Driver написав:не совсем понял, какая связь между УБКИ и МБКИ
Моя ошибка - извините читал в телефоне без очков - не заметил что вы писали о другом БКИ. Надеюсь мой комментарий не причинил вам ущерб и ваш вопрос в скорости решится
WallNutPen
 
Повідомлень: 1513
З нами з: 08.06.20
Подякував: 44 раз.
Подякували: 474 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 1926192719281929
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 301566
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
10 фактов про MONOBANK
Ірина_ » Чет 11 кві, 2019 10:05
2 6919
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лип, 2019 14:04
Ірина_
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 158210
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5243)
17.01.2026 20:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.