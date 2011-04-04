Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
swan forever написав:А сколько людей пострадало пока чадушки веселились никого не интересует. И то, шо не все просто перебесились, но продолжили сбивать шапки в крупных масштабах, тоже неинтересно.
Если верить Кодексам всех стран, то интересует. Прописано, что или чадушко компенсирует результаты своих действий самостоятельно или оно считается недееспособным, обязательно имеет какого-то опекуна с правами свободу чадушки ограничивать и компенсацию в том же объёме производит опекун. Не вижу какие тут альтернативы, пока не научились дееспособность заливать в мозг при рождении. Да и казалось бы нормально задумано: окружающие в любом случае получают одинаковую компенсацию вне зависимости от дееспособности вредителя, а опекун имеет максимальный стимул в нём вредительские наклонности искоренять. Только этот механизм любят засорять близоруким гуманизмом и поэтому часто он работает так себе. В любом возрасте "чадушки". Кейс Долиной это ярко показал. Причём сразу две вещи: 1) Если оставлять вредителя безнаказанным, то подобных быстро разведётся в огромном количестве. Ведь можно и выгодно (лично вредителю); 2) Если потенциально пострадающие слишком массово возмутятся, то даже до самого гуманного суда в мире доходит, что лучше ему свою гуманность отменить не дожидаясь уже самосудов.
2XL написав:Підкажіть, які банки не ввели % при розриві відносини?
А их уже так мало, что пора на белый список переходить? Вроде, чёрный прошлого года более-менее актуален. Перечислить здесь все остальные 40-50 украинских банков, начиная с Привата и заканчивая, прости господи, Полтавой?
А є десь готовий список банків, які по чайній ложці, але все ж випускають гроші на свою (доречі це обовʼязкова вимога?) іноземну картку. І бажано не як Моня, з 3% комси, а як Райф без оної або з мінімальною.
Hotab написав:А є десь готовий список банків, які по чайній ложці, але все ж випускають гроші на свою (доречі це обовʼязкова вимога?) іноземну картку. І бажано не як Моня, з 3% комси, а як Райф без оної або з мінімальною.
звернись до КредоБанк, попитай , самий адекватний з усіх з якими співпрацював. п.с. хотя по легенде ти вже не в Україні
