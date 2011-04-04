M-Audio написав: держава не взмозі дотягтися до злочинців, що скоїли тяжкий злочин, а замість цього пресує жертв цього злочину, тільки тому, що до них простіше дістатися

Ось в продовження теми, з фейсбуку (зі скороченнями)Якщо коротко, гайки закручують. І роблять це системно.За останні роки там сформувалася ціла культура штрафів.Кілька прикладів:Перейшов дорогу з телефоном у руках, приблизно 300 злотих (≈70 €)Перейшов дорогу в недозволеному місці, 50–200 злотих (≈12–45 €)Вийшов на переїзд, коли шлагбаум почав опускатися, до 2000 злотих (≈450 €)Загальна сума штрафів може доходити до 5000 злотих (≈1100 €)Для водіїв ще цікавіше.Перевищення швидкості, до 2500-5000 злотих (≈550-1100 €)У разі розгляду справи в суді, навіть до 30 000 злотих (≈6500 €)І таких правил сотні.А тепер головне.Штрафують звичайних людей. Тих, хто працює, платить податки і фактично годує цю систему, яка ж їх і штрафує.І саме для них такі суми.Логіка проста.Платиш податки, плати ще.Оступився на дрібниці, заплати серйозно.Іноді влізь у борги, зіпсуй кредитну історію і розгрібай це роками.І тепер питання.Це про безпеку чи про гроші?Бо коли доходить до реальних злочинів, картина вже інша.Я працюю в логістиці вже більше 7 років.І за цей час у мене було близько шести серйозних випадків.Побиті водії.Порізані тенти на причепах.Пробиті колеса.Злита солярка.Пробиті баки.І це все відбувалося в різних країнах Європи.Іспанія. Португалія. Франція. Польща.Жоден із цих випадків так і не був розкритий.Жоден.А тепер порівняйте.Якщо водій десь помилився, щось не так заповнив у документах або порушив якусь дрібницю, штраф прилітає одразу. І дуже відчутний.А коли мова про реальні злочини, збитки, насильство і крадіжки, результату немає.І ще один випадок.Приблизно два місяці тому в Німеччині у мене вкрали причіп.Щоб було зрозуміло, про що мова.Причіп від фури, 13,6 метрів довжиною, висотою майже під 3 метри і шириною 2,45 метри.Всередині близько 20 тонн міді.Це не дрібниця. Це величезна конструкція плюс вантаж, який просто зник.Поліція працювала. Вертоліт, переслідування, затримання.Двох затримали. Один був поранений.Минуло вже два місяці.Начепу не знайшли.Товар не знайшли.Є затримані, але результату немає.І тут у мене не сходиться.За телефон у руках штраф одразу.За вкрадену начепу від фури і 20 тонн товару взагалі жодної конкретної інформації, жодних результатів. При тому що вже є двоє затриманих, з ними проводяться допити, але досі нічого не вдалося встановити.Серйозно?Складається враження, що система працює не на захист, а на контроль і гроші.І головний парадокс.Ти працюєш, платиш податки, стараєшся жити нормально і саме ти стаєш основною мішенню для штрафів.А коли доходить до серйозної злочинності, ефективність різко зникає.