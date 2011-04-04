Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1931193219331934

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 243
Більше десяти
13%
32
Від п'яти до десяти
26%
64
В чотирьох
12%
28
В трьох
12%
28
В двох
14%
34
Користуюся одним
11%
27
В жодному
12%
30
Всього голосів : 243
Повідомлення Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:49

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення

Ощадбанк подав судовий позов проти росії на понад 1 мільярд доларів
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 10:01

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення

Чи безпечні ваші карткові розрахунки: як банки мінімізують ризики шахрайства у 2026 році
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 18:28

Ірина_
9.5 міліардів карток в Україні? :shock:
гуляйполе
Повідомлень: 444
З нами з: 07.04.14
Подякував: 135 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 18:38

  гуляйполе написав:Ірина_
9.5 міліардів карток в Україні? :shock:

Жалко что ли? Правда, в оригинале, на который они ссылаются:
Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2025 рік становила 9 512,3 млн ... Також у минулому році збільшилася загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 01.01.2026 їх кількість досягла 148,7 млн

Но какая разница какое число копировать? Всё равно статья чисто для заполнения ленты.
moveton
Повідомлень: 6966
З нами з: 23.03.18
Подякував: 131 раз.
Подякували: 873 раз.
 
3
13
1
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 13:07

Шановні гуляйполе, moveton!

Дякую за пильність. Редакція відредагувала.

З повагою,
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 19:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановне товариство, підкажіть, будь ласка, чи є десь на формумі тема, або може десь є збірна інформація по різних банках, щодо розміру комісії за платежі фізособи через касу банку на рахунок юридичної особи?
Spring
 
Повідомлень: 408
З нами з: 04.02.14
Подякував: 24 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 кві, 2026 19:45

  Spring написав:Шановне товариство, підкажіть, будь ласка, чи є десь на формумі тема, або може десь є збірна інформація по різних банках, щодо розміру комісії за платежі фізособи через касу банку на рахунок юридичної особи?

Наврядчи.
Думаю, шо у будь-якого банку це буде не менше 1%, а то і 1.5..2%, з макс обмеженням у 500..1000грн. І сумою з обов'язковим фінмоном від 400К.
Але у деяких контор (в автосалонах, у нотаріусів) є свої (рекомендовані) банки, які можуть приймати більші суми до оплати, з меншою комсою
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6939
З нами з: 05.05.21
Подякував: 531 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
5
1
1
13
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 19:45

Re: Байки про банки і не тільки....

Щось ніде не бачу Цитрус в партнер кешбеках, ніби ж був? А як ні, то який у них MCC?
Повідомлень: 9075
З нами з: 15.04.09
Подякував: 577 раз.
Подякували: 590 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 09:57

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

ТОП-5 схем шахраїв під час війни: як українців залишають без грошей
Ірина_
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5571
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1232 раз.
Подякували: 2104 раз.
 
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 10:06


Шоста:

Шепіт "рєшал" замість реформ: справа Міндіча та боротьба з "зовнішнім управлінням"

Сором. Мєрзость. Дві основні емоції, коли дивишся озвучку записів з плівок Міндіча, на яких обговорюють взяття під контроль Сенс банка.
Здається, це загальні емоції всіх, хто працює у фінансовому секторі. Знає, як має працювати банк. Як має працювати корпоративне управління.

А інших і не може бути. Коли два рєшали, яким навіть думки сформулювати важко, раптом можуть вирішувати, хто працюватиме у наглядовій раді державного банку.

Сором і мєрзость. І хочеться це змити з себе, віртуально помивши руки чи навіть прийнявши душ.
Але є ще щось. І це вже позитив. Проявлення. Бо саме така розмова ілюструє мрію всіх тих, хто кричить про "зовнішнє управління", про "диктат МВФ", про "засилля іноземців". Бо вони хочуть, щоб саме так усе відбувалось. Без відкритих конкурсів, без контролю іноземців.
Хочуть, щоб усе визначали випадкові рєшали, наближені до українських політиків.
...

Ось така картина має бути у нас у всіх в голові, коли черговий новий популіст чи стара популістка буде переконувати, що нам не потрібні реформи й нам не треба слухати Захід. Що у нас є "свій шлях".

Альтернатива голосу Заходу – оцей шепіт рєшал. Альтернатива реформі корпоративного управління. Альтернатива вирішальному голосу міжнародників. Альтернативний чесній приватизацііі.

Цей шепіт рєшал став можливий, тому що роками Україна саботує реформи. А навіть якщо і робить, то бажає відразу хакнути. І якщо Захід навʼязує нам корпоративне управління, то перше бажання політиків зробити так, щоб людей у нього обирали рєшали. І в них завжди є списочок. І ми бачимо людей, які постійно виринають то тут, то там.

Не завжди це у них виходить. На щастя. Але варто тільки МВФ, Світовому банку, Єврокомісії розслабитись і трохи відпустити ситуацію, на арену відразу виходять отакі рєшали.

Але тепер ви будете мати картинку в голові на випадок, коли знов почуєте, що Захід навʼязує нам щось чуже і хоче керувати. От що ховається за всіма страшними теоріями змов про підступних англосаксів. От для чого використовують термін "соросьонок". От де постійно збігаються інтереси росіян і місцевих рєшал.
https://www.liga.net/ua/society/opinion ... ravlinniam
V2
4
 
Повідомлень: 8346
З нами з: 03.07.09
Подякував: 299 раз.
Подякували: 1373 раз.
 
Профіль
 
1
1
