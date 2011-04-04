Додано: Пон 04 тра, 2026 10:06

Шоста:Шепіт "рєшал" замість реформ: справа Міндіча та боротьба з "зовнішнім управлінням"Сором. Мєрзость. Дві основні емоції, коли дивишся озвучку записів з плівок Міндіча, на яких обговорюють взяття під контроль Сенс банка.Здається, це загальні емоції всіх, хто працює у фінансовому секторі. Знає, як має працювати банк. Як має працювати корпоративне управління.А інших і не може бути.Сором і мєрзость. І хочеться це змити з себе, віртуально помивши руки чи навіть прийнявши душ.Але є ще щось. І це вже позитив. Проявлення. Бо саме така розмова ілюструє мрію всіх тих, хто кричить про "зовнішнє управління", про "диктат МВФ", про "засилля іноземців". Бо вони хочуть, щоб саме так усе відбувалось. Без відкритих конкурсів, без контролю іноземців.Хочуть, щоб усе визначали випадкові рєшали, наближені до українських політиків....Ось така картина має бути у нас у всіх в голові, коли черговий новий популіст чи стара популістка буде переконувати, що нам не потрібні реформи й нам не треба слухати Захід. Що у нас є "свій шлях".Альтернатива голосу Заходу – оцей шепіт рєшал. Альтернатива реформі корпоративного управління. Альтернатива вирішальному голосу міжнародників. Альтернативний чесній приватизацііі.Цей шепіт рєшал став можливий, тому що роками Україна саботує реформи. А навіть якщо і робить, то бажає відразу хакнути. І якщо Захід навʼязує нам корпоративне управління, то перше бажання політиків зробити так, щоб людей у нього обирали рєшали. І в них завжди є списочок. І ми бачимо людей, які постійно виринають то тут, то там.Не завжди це у них виходить. На щастя. Але варто тільки МВФ, Світовому банку, Єврокомісії розслабитись і трохи відпустити ситуацію, на арену відразу виходять отакі рєшали.Але тепер ви будете мати картинку в голові на випадок, коли знов почуєте, що Захід навʼязує нам щось чуже і хоче керувати. От що ховається за всіма страшними теоріями змов про підступних англосаксів. От для чого використовують термін "соросьонок". От де постійно збігаються інтереси росіян і місцевих рєшал.