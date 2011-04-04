Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення
Ощадбанк подав судовий позов проти росії на понад 1 мільярд доларів
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 17 кві, 2026 11:49
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення
Ощадбанк подав судовий позов проти росії на понад 1 мільярд доларів
Додано: Сер 22 кві, 2026 10:01
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення
Чи безпечні ваші карткові розрахунки: як банки мінімізують ризики шахрайства у 2026 році
Додано: Сер 22 кві, 2026 18:38
Жалко что ли? Правда, в оригинале, на который они ссылаются:
Но какая разница какое число копировать? Всё равно статья чисто для заполнения ленты.
Додано: Чет 23 кві, 2026 13:07
Шановні гуляйполе, moveton!
Дякую за пильність. Редакція відредагувала.
З повагою,
Додано: Чет 23 кві, 2026 19:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Шановне товариство, підкажіть, будь ласка, чи є десь на формумі тема, або може десь є збірна інформація по різних банках, щодо розміру комісії за платежі фізособи через касу банку на рахунок юридичної особи?
Додано: Чет 23 кві, 2026 19:45
Наврядчи.
Думаю, шо у будь-якого банку це буде не менше 1%, а то і 1.5..2%, з макс обмеженням у 500..1000грн. І сумою з обов'язковим фінмоном від 400К.
Але у деяких контор (в автосалонах, у нотаріусів) є свої (рекомендовані) банки, які можуть приймати більші суми до оплати, з меншою комсою
Додано: Нед 03 тра, 2026 19:45
Re: Байки про банки і не тільки....
Щось ніде не бачу Цитрус в партнер кешбеках, ніби ж був? А як ні, то який у них MCC?
Додано: Пон 04 тра, 2026 09:57
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
ТОП-5 схем шахраїв під час війни: як українців залишають без грошей
Додано: Пон 04 тра, 2026 10:06
Шоста:
Шепіт "рєшал" замість реформ: справа Міндіча та боротьба з "зовнішнім управлінням"
Сором. Мєрзость. Дві основні емоції, коли дивишся озвучку записів з плівок Міндіча, на яких обговорюють взяття під контроль Сенс банка.
Здається, це загальні емоції всіх, хто працює у фінансовому секторі. Знає, як має працювати банк. Як має працювати корпоративне управління.
А інших і не може бути. Коли два рєшали, яким навіть думки сформулювати важко, раптом можуть вирішувати, хто працюватиме у наглядовій раді державного банку.
Сором і мєрзость. І хочеться це змити з себе, віртуально помивши руки чи навіть прийнявши душ.
Але є ще щось. І це вже позитив. Проявлення. Бо саме така розмова ілюструє мрію всіх тих, хто кричить про "зовнішнє управління", про "диктат МВФ", про "засилля іноземців". Бо вони хочуть, щоб саме так усе відбувалось. Без відкритих конкурсів, без контролю іноземців.
Хочуть, щоб усе визначали випадкові рєшали, наближені до українських політиків.
...
Ось така картина має бути у нас у всіх в голові, коли черговий новий популіст чи стара популістка буде переконувати, що нам не потрібні реформи й нам не треба слухати Захід. Що у нас є "свій шлях".
Альтернатива голосу Заходу – оцей шепіт рєшал. Альтернатива реформі корпоративного управління. Альтернатива вирішальному голосу міжнародників. Альтернативний чесній приватизацііі.
Цей шепіт рєшал став можливий, тому що роками Україна саботує реформи. А навіть якщо і робить, то бажає відразу хакнути. І якщо Захід навʼязує нам корпоративне управління, то перше бажання політиків зробити так, щоб людей у нього обирали рєшали. І в них завжди є списочок. І ми бачимо людей, які постійно виринають то тут, то там.
Не завжди це у них виходить. На щастя. Але варто тільки МВФ, Світовому банку, Єврокомісії розслабитись і трохи відпустити ситуацію, на арену відразу виходять отакі рєшали.
Але тепер ви будете мати картинку в голові на випадок, коли знов почуєте, що Захід навʼязує нам щось чуже і хоче керувати. От що ховається за всіма страшними теоріями змов про підступних англосаксів. От для чого використовують термін "соросьонок". От де постійно збігаються інтереси росіян і місцевих рєшал.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|