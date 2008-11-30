Байки про банки і не тільки....2008-2017

Nickmess написав:Всем кто смеется над снимающими кеш с кредиток... в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов. Так что если своих нет то очень даже выгодно под 4 процента снять и купить за кеш
Если своих нет может дорогая техника не так уж и нужна?
НБУ впервые начал публиковать названия банков нарушителей.
Національний банк у грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу
29.12.2017
прес-реліз
Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2017 року застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових застережень та одного штрафу, а саме до:
1) ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:
· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення;
· порушення порядку подання Національному банку України інформації (документів).
2) ПАТ "ТАСКОМБАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:
· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (далі – публічні діячі);
· незабезпечення у своїй діяльності управління ризиками;
· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.
3) ПАТ "БАНК 3/4" застосовано заходи впливу у вигляді письмового застереження за:
· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;
· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів;
· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.
Також до ПАТ "БАНК 3/4" було застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 35 000.00 гривень за порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.
4) ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:
· неналежне виявлення публічних діячів;
· виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.
5) ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:
· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі стосовно публічних діячів;
· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;
· порушення порядку подання інформації Національному банку України, спеціально уповноваженому органу.
6) ПАТ "ВТБ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку – публічних діячів.
Усього за 2017 рік Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень, 15 штрафів на загальну суму 67.6 млн. грн. (сплачених у повному обсязі), та одного зупинення здійснюваних банком окремих видів операцій.
Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo написав:Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?
Приблизно як у нас зараз. Йдуть до дупи з такими відсотками