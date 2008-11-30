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Байки про банки і не
тільки....2008-2017

Байки про банки і не тільки....2008-2017
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Архіви розділу Все про Гроші
  #<1 ... 5859586058615862
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:22

IMPRINTER интернет магазины. телевизор лж в комфи 14 тыс через хотлайн 10.
кофеварка розетка 16 тыс. мегатрейд- 11500.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:24

Кащей забейте самсунг с8. цена от 17 до 27 тысяч. это сколько раз? и это все с гарантией и тд. я свой брал кажется за 14900 в розетке тогда он по акции был 23
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:09

  Nickmess написав:Всем кто смеется над снимающими кеш с кредиток... в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов. Так что если своих нет то очень даже выгодно под 4 процента снять и купить за кеш

Если своих нет может дорогая техника не так уж и нужна?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 11:07

НБУ впервые начал публиковать названия банков нарушителей.

Національний банк у грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу


29.12.2017

прес-реліз



Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2017 року застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових застережень та одного штрафу, а саме до:



1) ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення;

· порушення порядку подання Національному банку України інформації (документів).



2) ПАТ "ТАСКОМБАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (далі – публічні діячі);

· незабезпечення у своїй діяльності управління ризиками;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.



3) ПАТ "БАНК 3/4" застосовано заходи впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.

Також до ПАТ "БАНК 3/4" було застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 35 000.00 гривень за порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.



4) ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виявлення публічних діячів;

· виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.



5) ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі стосовно публічних діячів;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· порушення порядку подання інформації Національному банку України, спеціально уповноваженому органу.



6) ПАТ "ВТБ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку – публічних діячів.



Усього за 2017 рік Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень, 15 штрафів на загальну суму 67.6 млн. грн. (сплачених у повному обсязі), та одного зупинення здійснюваних банком окремих видів операцій.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=1103935
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:36

Турецкие лиры

Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?
Я бывал в Швейцарии. Везде одни швейцарцы. Удивительно интересно!
Kripo
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:54

  Kripo написав:Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?


Приблизно як у нас зараз. Йдуть до дупи з такими відсотками
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Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:39

Продовження теми (за 2018 рік) - у гілці

"Байки про банки і не тільки..."
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