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ЖК Багговутівский

ЖК Багговутівский
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2018 19:09

ЖК Багговутівский

Здравствуйте уважаемые форумчане, хотелось бы услышать Ваше мнение на счет данного ЖК, в данный момент уровень посторойки - залит паркинг, обещают сдать в конце 2018 года реаально ли вообще за год постороить такой объект?, в договоре есть пункт о штрафных санкциях 1% за просрочку... смысл такое прописывать если вкладываются в такой срок с трудом... не пахнет ли здесь проблеммами? у кого какие мнения???
saska_77777
 
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