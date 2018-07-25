Мошенничество через OLX

На ОЛХ приходит сообщение, что разместивший объявление выиграл приз за активность.
По ссылке переходить не стоит, но если сделать это на всякий случай в защищенной среде, то окажется, что приз в несколько тысяч у.е. ждет Вас.
Но время его получения ограничено.
Для вывода приза на зарегистрировать специальный счет всего-то за 49 грн.
Сделать это можно с помощью платежной карты, указав..... все ее данные, сроки, СВВ.
Далее сидеть ждать прихода Ваших денег мошенникам.
Профит.
Занавес.
Сейчас прикреплю пару слайдов.