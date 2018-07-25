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Мошенничество через OLX

Мошенничество через OLX
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 09:32

Мошенничество через OLX

Обратите внимание.
На ОЛХ приходит сообщение, что разместивший объявление выиграл приз за активность.
По ссылке переходить не стоит, но если сделать это на всякий случай в защищенной среде, то окажется, что приз в несколько тысяч у.е. ждет Вас.
Но время его получения ограничено.
Для вывода приза на зарегистрировать специальный счет всего-то за 49 грн.
Сделать это можно с помощью платежной карты, указав..... все ее данные, сроки, СВВ.
Далее сидеть ждать прихода Ваших денег мошенникам.
Профит.
Занавес.
Сейчас прикреплю пару слайдов.

Зображення

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О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Нед 14 січ, 2018 13:37

Re: Мошенничество через OLX

Ссылка просто для раритетных лохов: olxtop.ru...
Тут в премодерации такие перлы тоже попадаются периодически:
"Знайшов варіант заробітку в інтернеті без вкладень. Перейдіть за посиланням (тут url через сервіс типу bitly) файл завантажується в форматі .exe"
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 09:09

Вы же прекрасно понимаете, что подавляющему большинству это неочевидно.
Авторы прекрасно понимают, что на ОЛХ все или многие торгуют через карты

https://news.finance.ua/ru/news/-/393198

Поэтому я не удивлюсь, если сборы будут не нулевыми.

И этому мы не касаемся самого факта перехода по непонятной ссылке. Этого делать без понимания того, что делаешь, точно не стоит.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 14:47

Меня тоже раз нагрели на этом, типу работники банка звонили(
115599diana
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 17:30

Мошейники на olx.

Якщо вас обшукали на олх. Куди звернутися?
vsimka122
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Повідомлення Додано: П'ят 19 січ, 2018 19:28

Обшукали и ошукали вещи разные. Мошенниками в теории занимается полиция, но по факту мелкие нарушения остаются без расследования, если только конец квартала не на носу и данные по мошенникам ну прямо на поверхности.
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
ZINCHENKO
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 06:35

А мені дзвонять кожного дня. Вже номер занесла до чорного списку, вишукують на інших номерах, в них напевно база якась. Щоб безпечно надалі щось купляти я перевела свої товари на віоліті.
miron63alex
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Повідомлення Додано: Чет 25 січ, 2018 12:28

Re: Мошенничество через OLX

Віоліті - якраз дуже дивна площадка . Якщо з продавця беруть аванс - ну це ще можна зрозуміти , але з покупця - це вже занадто ... Тоді вже краще біглом чи крафта користуватися ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 16:37

Мошенники
Постят объявления, типа продается новая техника (конфискат) с нарантией из Европы. Заказы проводятся через сайт (у примеру был http://vip-stok.com.ua/). Все вроде нормально магазинчик, акции. После оплаты заказа — теряются и не отвечают. Телефоны: 0731821295, 0965172868, 0684732143. карта 5167491017962159
Номер телефона: +380731821295, +380965172868, +380684732143
Номер карты: 5167491017962159 Рыбкин
Меняют часто сайты, я тоже попал с http://vip-stok.com.ua/.
Сейчас этиже мошенники работают с сайтом http://smartop.net.ua — +38 (063) 607-20-48 кидалы!!!!
на olx объявы примера https://www.olx.ua/obyavlenie/smartfon- ... edec0f4523

осторожно мошенники smartop.net.ua
boloqaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 20:06

Re: Мошенничество через OLX

Вы, когда пересылали деньги на карту, в назначении платежа указвыали о переводе согласно сделанного заказа или не парились с этим?
MASolomko
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