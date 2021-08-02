Я в це, останнім часом вкладубсь:
Півтора місяці тому по 8000 було.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:50
Я в це, останнім часом вкладубсь:
Півтора місяці тому по 8000 було.
Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:47
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: П'ят 19 кві, 2024 12:22
Додано: Вів 30 кві, 2024 17:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ще раз прочесав простори олх/лун по цінах на новобудови, то... - "я в аhyє сер!"
А комерційна нерухомість - то взагалі, вилетіла десь за орбіту Землі!
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:08
Їздив по справах сьогодня на Рудненську. С Долярекового будинку чомусь пластами почала сіра фарба відскакуватм, особливо під балконами. То така задумка архітектора?! 😺
Додано: Чет 23 тра, 2024 15:35
То часом не Долярика квартирка?!
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:07
Думаю! Дію! Багатію!©)))
1. Мене немає в мордокнизі!
2. В мене метраж чуть більший!(28м2)
3. Ще стоїть без ремонту!(і ще не підписаний Основний договір)
Але прощупування ринку оренди чужими квартирами, як бачимо 10-11Кгрн/міс.
Тобто, свою можна просто "пофарбувати стіни/стелю/підлогу ворсистим валиком" і здавати без меблів за 7Кгрн/міс, як з куща!©😁😁😁
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:26
Зате в мордокнищі ж ріелтор, який її здає.
Попередня квартира на протязі півтора місяці виконувала якісь не зрозумілі піруєти з ціною оренди, поки не зникла з оголошень.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|